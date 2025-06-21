Пенсии пересчитают, с 1 августа 2025-го будет новый размер: что ждёт пенсионеров России

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил РИА Новости, что с 1 августа будет произведён очередной перерасчёт страховой пенсии для пенсионеров, которые продолжают работать.

При пересмотре размера пенсии будут учтены:

• страховые взносы, которые работодатель перечислил за последние 12 месяцев;

• дополнительный стаж, накопленный за этот же период.

Ранее сообщалось, что доходы российских домохозяйств увеличиваются, но многие люди не ощущают этого на себе.

Таким образом, работающие пенсионеры смогут увеличить свои пенсионные коэффициенты. Однако, по словам эксперта, увеличение будет незначительным: максимальная прибавка составит около 437 рублей.

