Пять вещей в доме, которые буквально кричат о низкой самооценке хозяйки

Психологи назвали пять вещей домашнего обихода или интерьера, которые могут рассказать о самооценке их хозяйки, а вместе с тем могут раскрыть глаза на ее плохое эмоциональное и психологическое состояние, сообщили в pg11.

Постельное белье

Если женщина позволяет себе спать на несвежем, старом, потертом постельном белье с дырками, то, согласно утверждениям специалистов, эта женщина не уважает в первую очередь саму себя, свой комфорт и свой домашний уют. Она довольствуется тем, что есть, даже не задумываясь о том, что достойна большего. Более того, старое постельное белье может нанести вред коже человека, поэтому можно сделать вывод, что хозяйке в такой ситуации еще наплевать и на свое здоровье.

Посуда

Чистота и порядок на кухне – это один из самых главных составляющих элементов уюта и комфорта во всем доме. Если женщина позволяет себе оставлять на ночь грязную посуду в раковине, то это говорит о том, что она страдает апатией или же у нее начинает развиваться депрессия.

Полотенца для ванны

Старые полотенца, которые похожи на растянутые половые тряпки с торчащими во все стороны нитками, доставшиеся хозяйке дома в наследство от прабабушки, меняющиеся с периодичностью один раз за несколько недель, прямой признак того, что женщина скупа и не заботится о собственном здоровье. Так как полотенца – это средство личной гигиены, со временем в нем накапливаются вредные бактерии и микроорганизмы, которые не исчезают даже после стирки и могут сильно повредить кожу.

Старые вещи

Специалисты утверждают, что неумение расставаться со старыми вещами, которые владелица уже давно не носит, но считает, что они еще могут пригодиться, говорит о том, что женщина не умеет в целом расставаться со своим прошлым, что очень сильно омрачает ее жизнь: накопительство сигнализирует о том, что хозяйка страдает неврозом и тревогой, помочь с которыми ей смогут только врачи.

Декор

Аналогично старым вещам, накопления старых предметов, похожих на хлам, например, старых игрушек, говорят о тяжелом эмоциональном состоянии женщины. Более того, такая привычка может показать, что хозяйка весьма инфантильна и рассчитывает на то, что ее мужчина будет с ней нянчиться, что в здоровых отношениях считается неприемлемым. Захламленная безделушками квартира обычно редко выглядит ухоженной, в такое помещение многие предпочитают не возвращаться.