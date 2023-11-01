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Пальмовая гадость, ни грамма сливок: Роскачество рассказало о марках сливочного масла, которые лучше обходить стороной

Пальмовая гадость, ни грамма сливок: Роскачество рассказало о марках сливочного масла, которые лучше обходить стороной

kartinkof.club

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Организация Роскачество проверила качество производимых в России сливочных масел и обнародовала итоги исследования, сообщает progorodsamara.ru.

Гражданам РФ рекомендуется отказаться от покупок сливочных масел из Московской, Челябинской, Волгоградской и Амурской областей, а также из Ставропольского края. Дело в том, что в процессе проверки специалисты Российской системы качества выявили в маслах на сливках из вышеназванных регионов грубые нарушения ГОСТ: при изготовлении продукта производители используют растительные жиры, при этом указывая на упаковках молочные. Более того, это является фальсификацией и обманом: обычно покупатели ориентируются по составу продукта в маркировке, но как показала проверка, указанным на упаковках ингредиентам доверять не стоит.


Добавим, что пальмовое масло при употреблении в пищу неблагоприятно влияет на организм человека: высокое содержание в нем насыщенных жиров может привести к развитиям болезней и ожирения, пишет РИА Воронеж.

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