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Пальмовая гадость, ни грамма сливок: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

Пальмовая гадость, ни грамма сливок: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

gelento.ru

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Эксперты Российской системы качества периодически проводят исследования качества сливочного масла, в ходе которых выявляют недобросовестных производителей, изготавливающих масло не на молочных жирах, а на растительных. Их избыточное употребление в пищу неблагоприятно влияет на здоровье людей: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оно увеличивает вероятность возникновения болезней сердца и повышает риски развития онкологических заболеваний, также пальмовое масло может спровоцировать развитие болезней сердца и ожирение.

Одну из последних проверок Роскачество провело на сливочном масле, процент жирности которого составляет 72,5%. Результаты исследования оказались нерадостными: торговые марки из Московской, Челябинской и Амурской областей, а также молочный бренд из Ставропольского края производят фальшивое сливочное масло, используя при приготовлении растительные жиры, сообщает progorodsamara.ru.

Напомним, что ранее специалисты, проверяющие безопасность продуктов, объявили торговые марки растворимого кофе, которые ничуть не уступают по качеству молотому. К ним эксперты отнесли Carte Noire Origina, Bushido Kodo, Gevalia original, сообщили в progorod59.

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