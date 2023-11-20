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От 20 до 48 лет: в ряде регионов России начали тотальное вручение повесток

От 20 до 48 лет: в ряде регионов России начали тотальное вручение повесток

vnimanie.pro

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Стало известно, что в столице Республики Башкортостан гражданам мужского пола в возрасте от 20 до 48 лет начали приходить извещения, требующие посещения военных комиссариатов, сообщили на информационной платформе «Пруфы».

Согласно информации от одного жителя Уфы, около 15 человек из его дома получили повестки, в число которых входят даже родственники, отцы и их сыновья.

В документе указаны дата посещения и его причины: 22 ноября, гражданам получившим повестки, нужно посетить военкомат для проверки документов воинского учета. Также извещение заверено предположительно подписью военного комиссара В. Виноградова Октябрьского и Советского районов.

Чтобы успокоить взволнованных жителей Башкирии, Ситуационный центр Республики заявил, что масштабный всероссийский призыв в Вооруженные силы РФ может начаться только в том случае, если его объявит Президент Российской Федерации Владимир Путин, и в настоящее время никакая мобилизация на территории нашей страны не действует. Также в центре уточнили, что повестки в военкомат мужчинам приходят лишь для того, чтобы проверить документы.

Добавим, что в других регионах России мужчины призывного возраста также получают повестки. Ранее вечером 14 ноября извещения были вручены приблизительно 50-ти гостям ресторана «Форт», сообщили «Вести Воронеж».

Группа граждан РФ в заведении отмечала день рождения одного из отдыхающих, однако застолье было прервано силовиками, которые сначала проверили документы у всех присутствующих, а затем вручили мужчинам повестки, извещающие о том, что им предстоит пройти срочную военную службу в армии.

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