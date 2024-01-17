Он вам не кофе: Росконтроль назвал марки кофе, которые не стоит даже пробовать

Организация Росконтроль следит за качеством и безопасностью товаров и продуктов питания, которые россиянам предлагают различные отечественные и зарубежные производители. В одном из последних исследований участвовали популярные у граждан России бренды растворимого кофе, и, к сожалению, не все производители оказались честными и добросовестными.

Среди людей распространен миф, что молотый кофе всегда лучше и качественнее растворимого, однако эксперты Росконтроля утверждают, что если второй вид напитка будет изготовлен из качественного сырья, то он нисколько не уступит молотому кофе. Вместе с тем растворимый кофе гораздо удобнее и быстрее в приготовлении, поэтому огромное количество россиян предпочитают именно его.

Согласно итогам исследования Росконтроля, производители кофе под марками talica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite оказались недобросовестными, так как их продукт изготавливается из цикория и злаковых культур и продается под видом натурального кофе, что является грубейшим нарушением ГОСТ, а также обманом потребителя, передает progorod59.