Новости Казани

Котельная в Приволжском районе Казани обеспечит теплом 3,3 тысячи жителей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Приволжском районе Казани начала работать новая блочно-модульная котельная. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани. Горячая вода отсюда поступает в 11 многоквартирных домов и общежитие, тепло получили 3,3 тысячи жителей.

Новая установка пришла на смену старой ведомственной котельной, построенной в 1988 году. Срок службы новой БМК рассчитан на четверть века. При строительстве заложили 50-процентный запас мощности — на случай будущего подключения новых объектов.

«Наши теплоснабжающие организации встретили начало отопительного сезона во всеоружии — проведена большая подготовительная работа, выполнен капитальный ремонт и строительство сетей, чтобы Казань прошла отопительный сезон без замечаний и аварий», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Котельная находится на балансе АО «Казэнерго». Ее мощность — 10,5 мегаватта, текущая подключенная нагрузка — 5,04 мегаватта. Протяженность сетей составляет 800 метров, максимальная температура теплоносителя — 95 градусов. Рядом планируют построить два детских сада, которые тоже будут получать тепло от этой установки.

БМК работает автоматически, без постоянного присутствия оператора. Подобная система действует на 78 из 153 казанских объектов. Сотрудники при этом регулярно осматривают оборудование и сверяют показатели. Кроме того, 95 процентов установленного здесь оборудования произведены в России.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Гид по Казани

день назад

Осенний гид по Казани: места, события и впечатления

как выглядит клоп мебельный фото

Интересно

день назад

Беззубов раскрыл, как прошли последние минуты Соседова после падения

Технологии

день назад

Уведомление мелькнуло и исчезло: где в телефоне найти все пропущенные оповещения

замена замков в металлической двери цена в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Премию «Глобальная энергия» за 2026 год получили три исследователя

Технологии

день назад

Смартфон тормозит только во время зарядки: причина может скрываться совсем не в аккумуляторе

Не у нас

день назад

Как Китай ужесточил требования к вывозу авто и что изменится для россиян

Технологии

день назад

Минцифры предложило учитывать M2M-гаджеты в ЕСИА
Новости Татарстана
день назад

Днем в Татарстане до +11 градусов, дождь и мокрый снег отступят

Прогноз погоды в Татарстане на 5 октября: потеп...

Наука

2 часа назад

Ученые и экологи отправятся изучать Волжский плес Куйбышевского водохранилища

Гид по Казани

день назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Технологии

2 часа назад

Приложение работает через Wi-Fi, но отказывается через мобильный интернет: где искать запрет

Новости Татарстана

3 часа назад

Снесенный самосвалом переход под Кощаково начали разбирать
МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет вре...
Технологии
день назад

МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет время работы смартфона

Технологии

5 часов назад

Приложение исчезло с главного экрана, но осталось в телефоне: куда могла деться иконка

Новости Татарстана

6 часов назад

Дарение или завещание квартиры: в чем разница, пояснил Росреестр Татарстана

Новости Татарстана

7 часов назад

Специалисты Росреестра Татарстана ответили на вопросы пожилых о недвижимости
Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году