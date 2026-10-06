Котельная в Приволжском районе Казани обеспечит теплом 3,3 тысячи жителей

В Приволжском районе Казани начала работать новая блочно-модульная котельная. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани. Горячая вода отсюда поступает в 11 многоквартирных домов и общежитие, тепло получили 3,3 тысячи жителей.

Новая установка пришла на смену старой ведомственной котельной, построенной в 1988 году. Срок службы новой БМК рассчитан на четверть века. При строительстве заложили 50-процентный запас мощности — на случай будущего подключения новых объектов.

«Наши теплоснабжающие организации встретили начало отопительного сезона во всеоружии — проведена большая подготовительная работа, выполнен капитальный ремонт и строительство сетей, чтобы Казань прошла отопительный сезон без замечаний и аварий», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Котельная находится на балансе АО «Казэнерго». Ее мощность — 10,5 мегаватта, текущая подключенная нагрузка — 5,04 мегаватта. Протяженность сетей составляет 800 метров, максимальная температура теплоносителя — 95 градусов. Рядом планируют построить два детских сада, которые тоже будут получать тепло от этой установки.

БМК работает автоматически, без постоянного присутствия оператора. Подобная система действует на 78 из 153 казанских объектов. Сотрудники при этом регулярно осматривают оборудование и сверяют показатели. Кроме того, 95 процентов установленного здесь оборудования произведены в России.