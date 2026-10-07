Новости Татарстана

Расходы превысят доходы: дефицит бюджета Татарстана — 8,5 млрд

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Расходы республиканской казны в следующем году запланированы на уровне 566,6 миллиарда рублей, а доходы — 558,1 миллиарда. Разницу между этими цифрами, то есть 8,5 миллиарда рублей, в проекте бюджета заложили как дефицит — документ уже внесен в Госсовет Татарстана.

Основную часть поступлений дадут налог на прибыль (312 миллиардов рублей) и налог на доходы физических лиц (177 миллиардов). Также в списке крупных источников — налог на прибыль организаций (135,6 миллиарда), акцизы (55,9 миллиарда), налог на имущество организаций (53,5 миллиарда) и платежи по упрощенной системе налогообложения (24,7 миллиарда).

Больше всего денег направят на госпрограмму «Развитие образования» — 111,75 миллиарда рублей. Из этой суммы 75,95 миллиарда пойдут на дошкольное и общее образование, 11,65 миллиарда — на профессиональное, а 18,54 миллиарда — на федеральные и региональные проекты. Следом идет «Развитие здравоохранения» с 81,16 миллиарда рублей, причем 56,42 миллиарда из них предназначены на работу Минздрава и подведомственных организаций.

Еще 63,05 миллиарда отведут программе «Охрана окружающей среды и природные ресурсы», 42,49 миллиарда — «Развитию транспортной системы», 15,11 миллиарда — «Развитию культуры». Среди ведомств самый крупный бюджет у министерства экономики — 61,13 миллиарда рублей, которые почти целиком уйдут на индустриальные парки. Минздрав получит 51,14 миллиарда, Минкульт — 11,75 миллиарда.

На 2028 год доходы прогнозируют в 586,4 миллиарда рублей, расходы — в 595,8 миллиарда, то есть дефицит вырастет до 9,4 миллиарда. В 2029-м ожидаются 610 миллиардов поступлений и 613,5 миллиарда трат при дефиците 3,5 миллиарда. Проект обсудят с районами 7 октября, а парламентские слушания назначены на 8 октября. Госдолг на начало 2030 года должен сократиться до 56 миллиардов рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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