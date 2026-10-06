Новости Казани

В Казани запустили чат-бот для проверки штрафов за парковку

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Проверить штрафы за парковку теперь можно через чат-бот. Сервис «Мои штрафы – Казань» заработал в мессенджере МАКС, о чем сообщили в мэрии города. С его помощью водители узнают о выписанных взысканиях за неоплаченную муниципальную парковку, за размещение машины на озелененной территории, а также за перевозку сыпучих грузов без полога.

Сервис не просто подтверждает наличие долга — он показывает фотографию нарушения. По снимку владелец автомобиля может понять, за что именно получил штраф. Помимо этого, бот выдает трек-номер почтового отправления, по которому удобно отследить письмо, и полную справочную информацию об административном взыскании. Об этом рассказали в административной комиссии.

В мэрии напомнили и о постоплате муниципальной парковки, которая действует в Казани с июня. Такой вариант предусмотрели для водителей, не сумевших вовремя внести деньги из-за пропавшей мобильной связи, отсутствия интернета или других технических причин.

Постоплата не отменяет общий порядок. Обычно парковочную сессию нужно закрыть в течение 15 минут с момента начала стоянки, а у ряда социальных объектов на это дается 30 минут. Воспользоваться отсрочкой разрешено до 23:59 дня парковки — через приложение «Горпарковки» или сайт «Казанский паркинг».

Сегодня оплатить стоянку можно несколькими способами: паркоматы, SMS, приложения «Горпарковки», «Казанский паркинг 2.0» и «Карта жителя Татарстана» от Ак Барс Банка, сайт быстрой оплаты и канал «Казанский паркинг» в МАКС. QR-коды размещены на всех информационных щитах. Платный режим действует по будням с 8:00 до 19:00, в вечернее время, выходные и праздники парковка бесплатна.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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