Молодым педагогам Татарстана назначили надбавку в 10 тысяч рублей

Молодые специалисты, пришедшие работать в образование Татарстана, с этого учебного года получают ежемесячную надбавку в 10 тыс. рублей. Выплата положена в течение первых трёх лет непрерывного труда в детских садах, школах, колледжах и техникумах, организациях для детей-сирот и учреждениях дополнительного образования. С Днём учителя педагогов поздравил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин, он же рассказал о действующих мерах поддержки.

Сегодня в Татарстане работают более 77 тыс. педагогических работников. Больше 37 тыс. из них трудятся в школах, около 20 тыс. — в детских садах, свыше 8 тыс. — в системе дополнительного образования, ещё 11,9 тыс. — в вузах и организациях среднего профобразования.

На конкурсной основе учителя могут получить компенсацию за аренду жилья — 20 тыс. рублей в месяц, такая возможность есть у 300 человек. Ещё 350 педагогов претендуют на жилищные сертификаты номиналом 1 млн рублей. В этом году появились и новые выплаты: по 10 тыс. рублей предусмотрено по программам «Наш новый профессионал» для педагогов СПО, «Наш новый воспитатель», «Наш новый педагог ДОД» и «Наш новый учитель». На все эти меры из бюджета республики направили 1 млрд 90 млн рублей.

Отдельная программа действует для сельских учителей. За пять лет по федеральному проекту «Земский учитель» на востребованные вакансии привлекли 77 специалистов, включая 48 педагогов из других регионов, каждый из них получил единовременную выплату 1 млн рублей. В Казани к празднику открылись Дом учителя и памятник Учителю на набережной Казанки — в министерстве их называют символом признания труда педагогического сообщества.

Развивается и профильное образование. За два года проект «Физмат прорыв» дал 40 классов и 200 кружков, которые посещают более 2 тыс. школьников, а на гранты и поддержку детей, учителей и школ за два учебных года ушло около 500 млн рублей. В этом году стартовал «Физико-химический прорыв» — на него в течение трёх лет заложили порядка 1,5 млрд рублей. Ещё одно направление связано с искусственным интеллектом: летом квалификацию повысили 700 учителей, с сентября открылись 339 кружков для учеников 5–7 классов и студентов 1–2 курсов СПО, а преподавателям назначили ежемесячную выплату 25 тыс. рублей.