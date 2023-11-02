Новости России
· Ульяна Сенько

Омбудсмен Москалькова предложила вернуть мобилизованных домой: кто сможет вернуться из зоны СВО?

Омбудсмен Москалькова предложила вернуть мобилизованных домой: кто сможет вернуться из зоны СВО?

23.rosguard.gov.ru

Подписаться в Telegram

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила мнение, что военнослужащих в зоне Специальной военной операции на Украине, призванных во время мобилизации в Вооруженные силы РФ, следует вернуть домой, сообщает NEWS.ru.

Москалькова объяснила, что от участников СВО и их семей все чаще стали поступать вопросы об увольнении с военной службы. Это обосновано тем, что у военнослужащих, которые являются единственными кормильцами своих родных и призваны более чем год назад во время частичной мобилизации, могли измениться семейные обстоятельства, например, заболела жена или родители, родился ребенок.

Вышеперечисленное не является основанием для отпуска. Именно поэтому политическая деятельница предложила Правительству РФ пересмотреть систему службы в зоне Специальной военной операции и внести изменения в приказ Министерства обороны, чтобы участники боевых действий на Украине получали отпуска в полной мере.

Мнение Уполномоченной по правам человека поддержал Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев. Он заявил, что все понимают важность и необходимость отпусков для участников СВО. Однако возможность чаще отпускать военнослужащих домой зависит от набора новых контрактников.

Напомним, что 15 сентября текущего года Председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил, что мобилизованные участники СВО смогут вернуться домой только после завершения боевых действий.

Депутат отметил, что для участников Специальной военной операции законом предусмотрен отпуск за каждые полгода служения в зоне боевых действий.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане задержали подозреваемого в шпионаже на ВСУ

Интересное в Казани

день назад

Танцы до упаду и массивная мебель нипочём: выбираем качественный ламинат для дома

санобработка от плесени и грибка в москве

Новости Казани

22 часа назад

В Казани выросло число добровольцев на СВО

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

горячее наращивание волос в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани открыли приём просроченных лекарств

Лонгриды

22 часа назад

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстан не прошел проверку гражданской обороны

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане изъято более 800 автомобилей за год

Новости Татарстана

день назад

Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане
Лонгриды
22 часа назад

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстан не прошел проверку гражданской обороны

Интересное в Казани

день назад

Танцы до упаду и массивная мебель нипочём: выбираем качественный ламинат для дома

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане реализуют сбор помощи пострадавшим жителям Газы

Новости Татарстана

3 часа назад

1,5 млрд рублей выделили на перевод татарстанцев на российскую операционную систему
Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане
Новости Татарстана
день назад

Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани упали цены на жильё

Новости Татарстана

4 часа назад

Госдолг Татарстана превысил 120 млрд рублей

Новости Казани

21 час назад

В павильоне у парка Горького завершены конструктивные работы
Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте
Важное в РТ
6 дней назад

Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте