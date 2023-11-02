Омбудсмен Москалькова предложила вернуть мобилизованных домой: кто сможет вернуться из зоны СВО?

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила мнение, что военнослужащих в зоне Специальной военной операции на Украине, призванных во время мобилизации в Вооруженные силы РФ, следует вернуть домой, сообщает NEWS.ru.

Москалькова объяснила, что от участников СВО и их семей все чаще стали поступать вопросы об увольнении с военной службы. Это обосновано тем, что у военнослужащих, которые являются единственными кормильцами своих родных и призваны более чем год назад во время частичной мобилизации, могли измениться семейные обстоятельства, например, заболела жена или родители, родился ребенок.

Вышеперечисленное не является основанием для отпуска. Именно поэтому политическая деятельница предложила Правительству РФ пересмотреть систему службы в зоне Специальной военной операции и внести изменения в приказ Министерства обороны, чтобы участники боевых действий на Украине получали отпуска в полной мере.

Мнение Уполномоченной по правам человека поддержал Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев. Он заявил, что все понимают важность и необходимость отпусков для участников СВО. Однако возможность чаще отпускать военнослужащих домой зависит от набора новых контрактников.

Напомним, что 15 сентября текущего года Председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил, что мобилизованные участники СВО смогут вернуться домой только после завершения боевых действий.

Депутат отметил, что для участников Специальной военной операции законом предусмотрен отпуск за каждые полгода служения в зоне боевых действий.