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Одни сливки, ни капли пальмы: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Одни сливки, ни капли пальмы: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Дзен/Росконтроль

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Эксперты Росконтроля назвали марки сливочного масла, которые однозначно рекомендуются к покупке, так как они успешно прошли проверку качества и безопасности, сообщает информационный новостной портал pg13.ru.

Специалисты объясняют, что сливочное масло - это незаменимый продукт, содержащий большое количество витаминов, которые помогают организму человека защищаться от простуды, от образования тромбов, а также бороться со старением.

Однако, чтобы сливочное масло принесло человеку пользу, оно должно быть натуральным, то есть производиться из натуральных сливок и коровьего молока.

Тем не менее не все торговые бренды соответствуют вышеперечисленным стандартам, так как вместо положенных молочных жиров для изготовления сливочного масла используют растительные, а когда готовый продукт отправляется в магазины, то на их упаковках не указывается, что сливочное масло на самом деле пальмовое, вследствие чего определить качество масла не в лабораторных условиях невозможно.

Именно поэтому Роскачество периодически проверяет продукты питания и называет гражданам России товары, которые стоит или не стоит приобретать.

В список лучших торговых брендов, рекомендованных к покупке, специалисты Роскачества включили «Экомилк», «Брест-Литовск», «Вкуснотеево», Anchor 82% и «Лакомо», так как в ходе исследования сливочного масла от данных марок не было обнаружено вредных веществ, нарушений ГОСТ и фальсификации на упаковках.

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