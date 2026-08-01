Универсальный QR-код для оплаты: что изменится для покупателей с 1 сентября

С начала осени оплата через QR-коды и NFC-метки в России начнет работать по единому стандарту. Вместо набора разных наклеек на кассе покупатель увидит один код, а способ оплаты выберет уже на экране смартфона.

Новый порядок касается банков, чьи клиенты оплачивают покупки через QR-коды или NFC-метки. Как сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на участников рынка, переход должен убрать путаницу у касс и сделать оплату быстрее для покупателей и торговых точек.

Универсальный QR-код: зачем его вводят

Сегодня кассовая зона во многих магазинах выглядит перегруженной: рядом с терминалом могут висеть QR-коды разных банков, СБП и отдельных платежных сервисов. Покупателю приходится разбираться, какой код сканировать и какое приложение открыть.

Универсальный QR-код должен заменить эту схему. Один код будет открывать страницу выбора доступных способов оплаты: через СБП, банковские сервисы, цифровой рубль и другие инструменты.

«Все банки должны завершить подготовку своих систем к работе с универсальным QR-кодом до 1 сентября 2026 года. Однако при желании они могут сделать это раньше», — сообщили в Банке России.

Для покупателя это означает меньше действий у кассы. Достаточно навести камеру смартфона на код или открыть его через банковское приложение, а затем выбрать удобный способ расчета.

Что изменится на кассах магазинов

Главное изменение — исчезновение множества разноформатных кодов на одной кассе. Вместо них должен остаться единый платежный код, который будет работать как общий вход в разные способы оплаты.

Это особенно важно для небольших магазинов, кафе, пунктов выдачи и сервисных точек, где рядом с кассой часто размещают сразу несколько наклеек. Универсальный формат должен снизить риск ошибки и ускорить обслуживание.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт ранее отмечали, что техническая база уже подготовлена. НСПК завершила внедрение универсального QR-кода в эквайринговой сети СБП еще в октябре 2024 года.

«Теперь новую технологию для приема платежей могут использовать 207 банков и более 4,8 млн торговых точек, работающих через СБП, а в дальнейшем — с цифровыми рублями», — указали в НСПК, передавал ТАСС.

Как будет проходить оплата по единому QR-коду

Сценарий оплаты станет понятнее. Покупатель сканирует один код на кассе с помощью камеры смартфона или банковского приложения. После этого на экране открывается страница со всеми доступными вариантами расчета.

Там можно будет выбрать Систему быстрых платежей, банковский pay-сервис, оплату частями, цифровой рубль или другой инструмент, если он подключен банком и продавцом.

Таким образом, конкуренция между платежными сервисами никуда не исчезнет. Она просто переместится с кассовой стойки на экран смартфона. Для очереди за спиной это должно быть удобнее: человеку не придется искать нужную наклейку или спрашивать кассира, какой код подходит.

Что должны сделать банки и магазины

Переход на универсальный QR-код проводится на стороне банков и платежной инфраструктуры. Для торговых точек это означает, что самостоятельно перестраивать кассу или заново подключать все сервисы в большинстве случаев не потребуется.

В НСПК предусмотрены разные сценарии подключения. Если банк не развивает собственные платежные инструменты и использует только переводы через СБП, миграция должна пройти бесшовно. Если же кредитная организация хочет сохранить внутри универсального кода собственные сервисы, ей потребуются технические доработки.

«Это не новая разработка под сентябрьский дедлайн, а уже работающая инфраструктура, которая становится обязательной», — рассказала заместитель коммерческого директора по электронной коммерции компании Paygine Алина Мороз в комментарии «Российской газете».

Для бизнеса важна именно эта деталь: изменения не должны превращаться в срочную замену всего оборудования. Универсальный код строится на уже развернутой инфраструктуре СБП и НСПК.

Сохранятся ли кешбэк и программы лояльности

Для покупателей один из главных вопросов — не исчезнут ли бонусы, кешбэк и привычные условия оплаты. По информации участников рынка, тарифы для пользователей должны остаться прежними, а программы лояльности продолжат действовать.

Это принципиальный момент. Если покупатель выбирает внутри универсального QR-кода конкретный банковский способ оплаты, он рассчитывает сохранить привычные преимущества: бонусы, скидки, кешбэк или рассрочку.

При этом банки будут конкурировать уже не количеством наклеек на кассе, а удобством сервиса, выгодой для клиента и скоростью подтверждения платежа.

Как универсальный QR-код связан с цифровым рублем

С 1 сентября 2026 года универсальный QR-код должен стать одним из каналов доступа к оплате цифровым рублем. Это расширит набор безналичных инструментов и позволит покупателю выбирать не только между картой и СБП, но и между разными формами денег.

Банк России разъясняет, что счет цифрового рубля открывается на платформе регулятора, а доступ к нему человек получает через мобильное приложение банка, подключенного к платформе.

Для покупателя такая схема должна выглядеть привычно: открыть приложение, выбрать способ оплаты и подтвердить операцию. Разница будет не в действиях на кассе, а в том, каким именно инструментом проводится расчет.

Что изменится при онлайн-покупках

Новый стандарт рассчитан не только на офлайн-розницу. В интернет-магазинах покупатель сможет получать одну платежную ссылку, внутри которой собраны разные способы оплаты.

Это может упростить оформление заказа. Вместо набора отдельных кнопок и переходов пользователь увидит единый платежный сценарий, где можно выбрать подходящий вариант расчета.

Для онлайн-бизнеса такой подход удобен тем, что платежная страница становится более универсальной. Для покупателя — тем, что не нужно искать, где именно находится нужный способ оплаты.

Карты и терминалы пока останутся привычным лидером

Несмотря на запуск единого QR-кода, классическая оплата картой через терминал в офлайн-магазинах, вероятно, еще долго будет самой массовой. Привычка приложить карту или смартфон к терминалу уже стала автоматической для миллионов покупателей.

Поэтому универсальный QR-код не отменяет банковские карты и не заменяет все остальные способы оплаты одномоментно. Он скорее упорядочивает ту часть рынка, где уже используются QR-коды, СБП, банковские приложения и новые цифровые инструменты.

Для покупателей это изменение будет заметно прежде всего визуально: на кассе станет меньше наклеек, а выбор способа оплаты переедет в смартфон.

Как новый стандарт повлияет на россиян

Для обычных покупателей универсальный QR-код должен убрать лишнюю путаницу при оплате. Больше не придется искать «правильный» код среди нескольких вариантов или уточнять у кассира, какой из них подходит конкретному банку.

Для магазинов это шанс разгрузить кассовую зону и сделать прием безналичных платежей более понятным. Для банков — новый этап конкуренции за клиента, где важнее станут удобство приложения, скорость оплаты, бонусы и дополнительные сервисы.

Резонансность нововведения в том, что оно затрагивает ежедневные покупки: продукты, кафе, аптеки, маркетплейсы, пункты выдачи и онлайн-заказы. Один код на кассе может показаться мелкой деталью, но именно такие детали меняют привычный сценарий оплаты для миллионов людей.

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