В Татарстане за состоянием лесов следят с самолёта Cessna

С начала пожароопасного сезона 2026 года в Татарстане совершено 23 вылета на лёгком самолёте Cessna 172 для наблюдения за лесами. Лётчики провели в воздухе 128 часов, чтобы вовремя заметить возгорания. Авиапатрулирование запускают, когда риск лесных пожаров особенно высок, и это позволяет действовать на опережение.

Маршруты проложены по трём направлениям общей протяжённостью 1318 километров. Под присмотром с воздуха — более 1,2 миллиона гектаров леса, фактически весь лесной фонд республики. С высоты хорошо видны дым и очаги огня, поэтому экипаж может оперативно передать координаты наземным службам.

Такой формат контроля уже доказал свою эффективность: чем раньше обнаружено возгорание, тем меньше площадь повреждений. В регионе продолжают следить за ситуацией, чтобы сохранить зелёные массивы.