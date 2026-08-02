Новости Татарстана

В Татарстане за состоянием лесов следят с самолёта Cessna

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане с начала пожароопасного сезона 202...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С начала пожароопасного сезона 2026 года в Татарстане совершено 23 вылета на лёгком самолёте Cessna 172 для наблюдения за лесами. Лётчики провели в воздухе 128 часов, чтобы вовремя заметить возгорания. Авиапатрулирование запускают, когда риск лесных пожаров особенно высок, и это позволяет действовать на опережение.

Маршруты проложены по трём направлениям общей протяжённостью 1318 километров. Под присмотром с воздуха — более 1,2 миллиона гектаров леса, фактически весь лесной фонд республики. С высоты хорошо видны дым и очаги огня, поэтому экипаж может оперативно передать координаты наземным службам.

Такой формат контроля уже доказал свою эффективность: чем раньше обнаружено возгорание, тем меньше площадь повреждений. В регионе продолжают следить за ситуацией, чтобы сохранить зелёные массивы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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