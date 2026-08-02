Участник ЧМ-2026 станет игроком «Рубина»

Казанский «Рубин» близок к подписанию защитника сборной Узбекистана Жахонгира Урозова, который принимал участие в чемпионате мира-2026. Как передает Sport24, футболист уже успешно прошел медосмотр, а клуб полностью договорился с самаркандским «Динамо» об условиях аренды. Урозов уже в расположении казанской команды.

Сделка предусматривает аренду за 100 тысяч евро с правом последующего выкупа за 700 тысяч. Однако трансфер станет постоянным только при одном условии: защитник должен сыграть не менее половины официальных матчей «Рубина» в текущем сезоне. Это стандартная практика, чтобы клуб мог оценить игрока в деле.

Судя по всему, оформление документов не займет много времени. Урозов может дебютировать за «Рубин» уже в ближайших турах, а болельщики казанцев ждут от него надежной игры в обороне.