Новости Татарстана

Татарстанцев предупредили о грозах и сильном ветре в это воскресенье

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В воскресенье, 2 августа, в Татарстане ожидаютс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В воскресенье, 2 августа, Татарстан накроют грозы, а ветер в отдельных районах разгонится до 18 метров в секунду. В Казани порывы ожидаются слабее — до 15 м/с.

Такая погода — не повод для прогулок. Жителям советуют не прятаться от грозы под деревьями, рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередач. Эти места становятся опасными во время разгула стихии.

Особое внимание — на дорогах и улицах. Специалисты просят казанцев и жителей Татарстана следить за детьми, а также помогать пожилым и больным людям, которым в такую погоду приходится особенно тяжело.

Если непогода застала врасплох или случилась чрезвычайная ситуация, звоните в экстренные службы по номеру 112.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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