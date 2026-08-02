Татарстанцев предупредили о грозах и сильном ветре в это воскресенье

В воскресенье, 2 августа, Татарстан накроют грозы, а ветер в отдельных районах разгонится до 18 метров в секунду. В Казани порывы ожидаются слабее — до 15 м/с.

Такая погода — не повод для прогулок. Жителям советуют не прятаться от грозы под деревьями, рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередач. Эти места становятся опасными во время разгула стихии.

Особое внимание — на дорогах и улицах. Специалисты просят казанцев и жителей Татарстана следить за детьми, а также помогать пожилым и больным людям, которым в такую погоду приходится особенно тяжело.

Если непогода застала врасплох или случилась чрезвычайная ситуация, звоните в экстренные службы по номеру 112.