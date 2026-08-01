Нейросети в России: ВЦИОМ зафиксировал рост популярности ИИ-помощников

Нейросети в России быстро перестают быть технологией «для интереса» и становятся обычным рабочим и бытовым инструментом. За последние полгода доля интернет-пользователей, которые хотя бы раз обращались к ИИ-помощникам, выросла с 73% до 78%, следует из свежего исследования ВЦИОМ.

Еще заметнее изменилась частота использования. Если раньше не реже раза в неделю к нейросетям обращался 51% опрошенных, то теперь таких уже 58%. Это показывает: люди не просто пробуют технологию из любопытства, а начинают возвращаться к ней регулярно.

Нейросети стали массовым инструментом, а не игрушкой для энтузиастов

Главный вывод исследования — генеративный искусственный интеллект вышел за пределы узкой аудитории продвинутых пользователей. Даже среди россиян с минимальными цифровыми навыками 58% за последний год хотя бы раз пользовались нейросетями.

Для рынка это важный сигнал. Еще недавно ИИ воспринимался как экспериментальная технология, с которой нужно специально разбираться. Сейчас он все чаще становится привычным способом быстро найти информацию, подготовить текст, придумать идею или разобраться с бытовым вопросом.

«За последние полгода доля российских интернет-пользователей с опытом использования нейросетей выросла с 73% до 78%. Доля тех, кто обращается к ним не реже раза в неделю, поднялась с 51% до 58%», — сообщили в Аналитическом центре ВЦИОМ.

Рост особенно заметен на фоне того, что часть пользователей по-прежнему не видит для себя очевидных сценариев применения. Среди тех, кто пока не использует ИИ, 44% объясняют это отсутствием подходящих жизненных или рабочих задач, а 36% — недостатком знаний о возможностях нейросетей.

ГигаЧат и Алиса AI начали расходиться по задачам

По мере того как аудитория растет, пользователи все лучше понимают, какую нейросеть выбрать под конкретную задачу. Исследование показывает, что у популярных российских сервисов формируются разные роли.

«ГигаЧат» чаще воспринимается как инструмент для профессиональной среды, сложных запросов и творческой работы. Его считают подходящим для сложных задач 16% пользователей, тогда как у «Алисы AI» этот показатель составляет 9%. Как экспертный сервис «ГигаЧат» воспринимают 14% опрошенных против 9% у «Алисы AI».

В прикладных сценариях разница также заметна. Для анализа данных и подготовки отчетов к «ГигаЧату» обращаются 16% пользователей, для создания текстов — 22%, для генерации новых идей — 18%.

Особенно сильный разрыв виден в мультимедийных задачах. Созданием и редактированием изображений, видео и презентаций с помощью «ГигаЧата» занимаются 26% пользователей, тогда как у «Алисы AI» этот показатель составляет 22%.

Алиса AI удерживает лидерство в повседневных запросах

При этом «Алиса AI» уверенно остается сервисом для ежедневных и бытовых сценариев. Для поиска общей информации ее используют 71% аудитории против 51% у «ГигаЧата». За бытовыми советами к ней обращаются 46% респондентов, тогда как у конкурента этот показатель составляет 28%.

Для многих пользователей это привычный формат взаимодействия: задать вопрос, уточнить факт, попросить совет, быстро получить простое объяснение. Поэтому 61% опрошенных воспринимают «Алису» как сервис для простых ежедневных задач. О «ГигаЧате» так высказались 50%.

«Нейросети начинают восприниматься не как взаимозаменяемые сервисы, а как инструменты с разными сильными сторонами: одни помогают в рутинных вопросах, другие — в рабочих и нестандартных задачах», — отметил в материале «Российской газеты» журналист Иван Латун.

Такой сдвиг означает, что рынок переходит от стадии знакомства к стадии специализации. Пользователи уже не просто спрашивают: «Что умеет нейросеть?» Они выбирают сервис под конкретный результат.

Почему россияне все чаще пользуются ИИ

Главное преимущество нейросетей россияне описывают очень практично — они экономят время. На ускорение решения задач указали 33% респондентов.

Еще 10% выделили доступность и информативность, 9% — простоту и удобство интерфейсов, 8% — точность и качество ответов. То есть для массовой аудитории важны не абстрактные технологические возможности, а понятная польза здесь и сейчас.

Нейросети закрывают сразу несколько потребностей. Они могут быстро объяснить сложную тему, помочь с текстом, подсказать план действий, собрать идеи, структурировать информацию или подготовить черновик документа.

Для офисных сотрудников это способ сократить время на рутинные задачи. Для студентов — помощник в поиске и объяснении материала. Для предпринимателей — инструмент для описаний, презентаций, идей и коммуникаций. Для обычных пользователей — быстрый консультант, который всегда под рукой.

Русский язык и национальный контекст стали важным критерием

Одним из ключевых факторов выбора для российских пользователей остается качество работы с русским языком. Важны не только грамотные ответы, но и понимание бытовых реалий, местного контекста, привычных формулировок и культурных нюансов.

Именно поэтому отечественные продукты, включая «ГигаЧат» и «Алису», получают сильные позиции в сценариях, где важна естественная русская речь. Пользователю нужно не просто перевести запрос на язык машины, а получить ответ, который звучит понятно и применим в конкретной ситуации.

Этот фактор особенно важен для текстов, деловой переписки, справок, презентаций, инструкций и советов. Ошибка в тоне или непонимание контекста может сделать ответ бесполезным, даже если формально он выглядит корректным.

Россияне ждут от искусственного интеллекта больше пользы, чем вреда

Несмотря на быстрый рост использования ИИ, долгосрочные ожидания россиян остаются стабильными. Как и полгода назад, 64% интернет-пользователей считают, что развитие искусственного интеллекта в ближайшие три-пять лет принесет им лично скорее пользу.

Доля тех, кто ожидает скорее вреда, держится на уровне 19%. Это говорит о том, что массовое внедрение нейросетей пока не усилило тревогу в обществе, хотя вопросы к точности ответов, безопасности данных и влиянию ИИ на рынок труда сохраняются.

По данным РИА Новости, почти 80% российских интернет-пользователей уже обращались к нейросетям за последний год, а 58% делают это раз в неделю или чаще.

Как рост нейросетей изменит повседневную жизнь

Для жителей России этот тренд означает, что ИИ-помощники будут все глубже встраиваться в обычные цифровые привычки. Поиск информации, составление писем, подготовка отчетов, генерация изображений и бытовые советы постепенно переходят из разряда «новых технологий» в ежедневный пользовательский опыт.

Бизнесу придется учитывать, что клиенты и сотрудники уже используют нейросети. Образованию — учиться отличать помощь ИИ от подмены самостоятельной работы. А самим пользователям — развивать цифровую грамотность, чтобы проверять ответы и понимать ограничения технологии.

Резонансность темы связана не только с ростом цифр. Нейросети начали менять саму логику взаимодействия с информацией: вместо долгого поиска человек все чаще формулирует задачу и ждет готовый ответ. Именно поэтому рынок ИИ в России уже воспринимается не как эксперимент, а как новая повседневная инфраструктура.

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