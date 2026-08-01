Технологии

Redmi K100 Pro попал на рендер в глубоком красном цвете

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Redmi K100 Pro, судя по утекшему рендеру, будет доступен в глубоком красном цвете. На изображении также виден блок тройной камеры в едином островке и динамик для низких частот.

По данным Geekbench, смартфон получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и до 16 ГБ оперативной памяти. Красный оттенок корпуса напоминает цвет, который, по слухам, достанется iPhone 18 Pro.

Также ожидаются аккумулятор на 8500 мА·ч, быстрая зарядка 100 Вт и экран с частотой 185 Гц. Вся информация основана на утечках и не подтверждена производителем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Депутаты Нижнекамска утвердили почётных граждан и пересмотрели бюджет

Интересное в Казани

день назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

соседи травили тараканов и они побежали к нам что делать

Технологии

день назад

Google: ИИ нашел более тысячи уязвимостей Chrome и ускорил выход исправлений

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

открытие замка в Ростове-на-Дону

Технологии

день назад

Российские операторы перестанут тарифицировать мессенджер МАКС с 1 августа

Новости России

день назад

Жёлтые пятна на подушке уйдут без стирки: нужен простой раствор

Технологии

день назад

В Steam на время акции подешевели четыре игры

Технологии

день назад

Тизер Call of Duty: Modern Warfare 4 вызвал восторг графикой

Новости Казани

3 часа назад

Велосипеды запретили в казанском метро: новые правила провоза
Наука
23 минуты назад

В Казани ученые со всей России обсудили археологию Волжской Булгарии

В Казани прошла конференция по археологии Волжс...

Технологии

42 минуты назад

OpenAI обнаружила новые случаи выхода ИИ-агентов за пределы песочницы

Технологии

час назад

Redmi K100 Pro попал на рендер в глубоком красном цвете

Новости Татарстана

час назад

Санникова: При Иванове Татарстан укрепил позиции одного из главных турцентров

Технологии

2 часа назад

Акции Apple упали почти на 10% из-за слабого прогноза выручки
«День коня – 2026» отмечают в Арском районе Тат...
Новости Татарстана
49 минут назад

«День коня – 2026» отмечают в Арском районе Татарстана

Новости Казани

2 часа назад

«Акрон» уступил казанскому «Рубину» во втором туре РПЛ

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане проходит месячник по профилактике африканской чумы свиней

Технологии

3 часа назад

Доцент МИРЭА назвал SMS-коды на Госуслугах главной уязвимостью
Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собра...
Интересное в Казани
5 дней назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани