Redmi K100 Pro попал на рендер в глубоком красном цвете

Redmi K100 Pro, судя по утекшему рендеру, будет доступен в глубоком красном цвете. На изображении также виден блок тройной камеры в едином островке и динамик для низких частот.

По данным Geekbench, смартфон получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и до 16 ГБ оперативной памяти. Красный оттенок корпуса напоминает цвет, который, по слухам, достанется iPhone 18 Pro.

Также ожидаются аккумулятор на 8500 мА·ч, быстрая зарядка 100 Вт и экран с частотой 185 Гц. Вся информация основана на утечках и не подтверждена производителем.