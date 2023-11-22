Новости России
· Ульяна Сенько

Обрушится Эль-Ниньо: синоптики предупредили об аномальной зиме

Обрушится Эль-Ниньо: синоптики предупредили об аномальной зиме

telegra.ph

Подписаться в Telegram

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал гражданам России, что зима 2024 года принесет неожиданные погодные сюрпризы, сообщает PROKAZAN.

Согласно прогнозу синоптика, предстоящая зима обрадует россиян, которые любят тепло, и одновременно огорчит тех, кто предпочитает снега и морозы, так как вышеназванный погодный сезон будет довольно коротким.

Тимур Аухадеев заявил, что погода в феврале 2024 года в России будет теплее установленной климатической нормы, в связи с тем, что в предповерхностных водах Тихого океана набирает обороны аномальное глобальное явление Эль-Ниньо, которое станет причиной выброса тепла на большое количество территорий земного шара, включая территории Российской Федерации. В связи с распространением вышеназванного явления, зима 2024 года будет характеризоваться новыми температурными рекордами, объяснил метеоролог.

На данный момент синоптики утверждают, что снег, выпавший в большинстве регионов России, включая центральные, южные и дальневосточные регионы, будет лежать вплоть до наступления Нового года. Однако метеорологи не исключают, что в продолжение декабря 2023 года в РФ возможны периодические потепления, которые станут причинами таяния снежного покрова и образования слякоти и «каши» на дорогах и тротуарах.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

Полезное

день назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

удаление тараканов в квартире в московской области

Новости Казани

день назад

В Казани не нашлось средств на вторую очередь Вознесенского тракта

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

10 вариантов: чем заняться казанцам осенью 2023 года

сео с оплатой за результат в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В «Татнефть Арене» прошел сольный концерт певца Shaman

Лонгриды

день назад

«Не поеду даже за большие деньги»: сколько стоит вызвать Деда Мороза на дом в Казани и кому откажут в празднике

Новости Татарстана

день назад

Студентка КФУ из Татарстана стала «Вице-мисс Планеты»

Новости Татарстана

21 час назад

Мост между РТ и Башкортостаном планируют реконструировать за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

Причины кризиса «Ак Барса» по мнению Пашкова
Лонгриды
22 часа назад

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

Новости Татарстана

19 минут назад

На Казань движется сильная буря и морозы

Полезное

день назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

Новости Татарстана

час назад

Цветы ирисы: Особенности

Новости Татарстана

3 часа назад

Причины кризиса «Ак Барса» по мнению Пашкова
«Не поеду даже за большие деньги»: сколько стоит вызвать Деда Мороза на дом в Казани и кому откажут в празднике
Лонгриды
день назад

«Не поеду даже за большие деньги»: сколько стоит вызвать Деда Мороза на дом в Казани и кому откажут в празднике

Новости Татарстана

5 часов назад

Бюджет РТ вырастит ещё на 6,4 млрд рублей

Новости Татарстана

20 часов назад

Каток на «Ак Барс Арене» откроется с 1 декабря

Новости Татарстана

21 час назад

Малофеев предлагает отказаться от абортов частным клиникам Татарстана
ВкусВилл запустил третий региональный распределительный центр
Интересное в Казани
6 дней назад

ВкусВилл запустил третий региональный распределительный центр