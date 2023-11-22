Обрушится Эль-Ниньо: синоптики предупредили об аномальной зиме

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал гражданам России, что зима 2024 года принесет неожиданные погодные сюрпризы, сообщает PROKAZAN.

Согласно прогнозу синоптика, предстоящая зима обрадует россиян, которые любят тепло, и одновременно огорчит тех, кто предпочитает снега и морозы, так как вышеназванный погодный сезон будет довольно коротким.

Тимур Аухадеев заявил, что погода в феврале 2024 года в России будет теплее установленной климатической нормы, в связи с тем, что в предповерхностных водах Тихого океана набирает обороны аномальное глобальное явление Эль-Ниньо, которое станет причиной выброса тепла на большое количество территорий земного шара, включая территории Российской Федерации. В связи с распространением вышеназванного явления, зима 2024 года будет характеризоваться новыми температурными рекордами, объяснил метеоролог.

На данный момент синоптики утверждают, что снег, выпавший в большинстве регионов России, включая центральные, южные и дальневосточные регионы, будет лежать вплоть до наступления Нового года. Однако метеорологи не исключают, что в продолжение декабря 2023 года в РФ возможны периодические потепления, которые станут причинами таяния снежного покрова и образования слякоти и «каши» на дорогах и тротуарах.