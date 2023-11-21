На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

Погода в Татарстане в 2023 году обновила все мыслимые и немыслимые рекорды. Достаточно вспомнить раннее таяние снега еще в марте, а в середине апреля и вовсе установилась температура более характерная для лета.

Аномально теплой выдалась и осень. По факту, настоящее похолодание в Татарстан пришло только в начале нынешней недели, что не характерно для республики. Какая погода будет в конце 2023 года и чем она удивит в 2024 году в интервью PROKAZAN рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

"В 2024 году лето действительно пришло раньше. Обычно это происходит ближе к 9 мая, а в 2023 году это произошло уже 24 апреля. Так получилось потому, что тогда был антициклональный характер погоды, в результате чего облачность не мешала солнечной радиации прогревать земную поверхность", – рассказал Аухадеев.

Фото: kp.ru

Татарстан полюбили антициклоны

В сентябре в Татарстане было тепло из-за того, что практически не было осадков. По словам метеоролога, республику полюбили антициклоны, которые и формировали погоду.

"Поскольку сентябрь – практически лето и продолжительность светового дня в нем достаточно высока, мы в избытке получали тепло. А октябрь был аномально теплым по той причине, что к нам перемещались активные циклоны из Атлантики. И, кстати, прошлый месяц был максимально неблагоприятным для метеозависимых людей, потому что в течение него было 13 резких перепадов атмосферного давления", – пояснил синоптик.

Ноябрь, по словам Аухадеева, также выдался теплым. Температура воздуха была выше нормы примерно на 4 градуса. Даже после того, как 17 ноября в Татарстане установилась минусовая температура, она все равно остается выше климатических показателей.

"Что интересно, в Татарстане ноябрь был аномально теплым уже третий год подряд. А октябрь был аномально теплым пятый год подряд. Вместе с тем, на сегодня в ноябре уже выпала месячная норма осадков. Почему я акцентирую на этом внимание – до октября у нас был очень засушливый период. Но октябрь перевыполнил норму по осадкам, и в ноябре их количество тоже будет выше нормы", – поделился интересным фактом Тимур Аухадеев.

Фото: kp.ru

На погоду в Татарстане влияет Тихий океан

Поделился синоптик и ожиданиями от погоды в 2024 году. По его словам, впереди нас ждут новые погодные сюрпризы. Аухадеев обрадовал любителей лета и тепла, огорчив любителей снега и морозов. Зима в 2024 году обещает быть довольно короткой. И на это прямое влияние будет иметь...Тихий океан.

"Февраль ожидается теплее климатической нормы. Дело в том, что есть такое глобальное явление, как Эль-Ниньо – аномальное потепление предповерхностного слоя Тихого Океана. Поскольку он большой, за счет этого происходит выброс тепла в климатическую систему. Отклик от таких ситуаций, как правило, наблюдается в большей части земного шара. Поэтому, по мнению климатологов, 2024 год может стать годом температурных рекордов. То есть, он может быть еще теплее, чем 2023-й. В подтверждение этому можно привести такой пример, что в последний раз Эль-Ниньо отмечалось в 2017 году, и 2017 год на всем земном шаре вошел в историю как самый теплый год за весь период метеонаблюдений. В Татарстане тот год не был рекордным, но тоже был аномально теплым. Эль-Ниньо наблюдается сейчас и, по прогнозам, точно продержится до апреля", - рассказал Аухадеев.

Фото: Илья Стребков.

За 2012 лет климат в Татарстане потеплел на 4,5 градуса

По словам метеоролога, тенденция к снижению продолжительности зимы наблюдается уже давно. При этом, в Татарстане климат становится теплее гораздо быстрее, чем во многих странах мира.

"За последние 10 лет температура в Татарстане повысилась примерно на полградуса. Это очень много. Так, например, в целом по земному шару температура за 10 лет поднялась на 0,18 градусов, а у нас почти на 0,5… Общероссийские темпы потепления на европейском территории нашей страны также являются достаточно высокими - примерно 0,48 градусов. А если брать более длительный промежуток времени, в Казани за 212 лет, тот период, в течение которого у нас ведутся метеонаблюдения, климат потеплел на 4,5 градуса. Таким образом, за время инструментальных наблюдений в Татарстане он только становился теплее", - поделился наблюдениями синоптик.

Что же касается нынешней ситуации, то Тимур Аухадеев не уверен, что образовавшийся снежный покров удержится до Нового года. По его словам, возможны потепления, которые приведут к таянию снега и образованию слякоти. Точно спрогнозировать погоду на Новый год и последующие праздники можно будет только после 20 декабря.