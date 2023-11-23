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Обрушится Эль-Ниньо: синоптики предупредили об аномальной погоде в конце ноября

Обрушится Эль-Ниньо: синоптики предупредили об аномальной погоде в конце ноября

novyefoto.ru

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Граждан России предупреждают, что погода в конце ноября 2023 года и зимой 2024 будет аномальной и ежедневно будет приносить неожиданные сюрпризы жителям многих регионов нашей страны, пишет PROKAZAN.

Директор института экологии и природопользования и по совместительству доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Тимур Аухадеев поделился прогнозом погоды на конец текущего месяца и в целом на зиму 2024 года.

В водах Тихого океана наблюдается глобальное климатическое явление, название которому Эль-Ниньо: оно характеризуется потеплением вод Тихого океана, что служит причиной изменения климата по всему земному шару, включая территории Российской Федерации. А именно, Эль-Ниньо принесет в многие регионы нашей страны неожиданное тепло уже в конце ноября, а также продолжит удивлять жителей России и зимой: холодное время года 2024 году будет весьма коротким, поделился Тимур Аухадеев.

Признаки функционирования вышеназванного климатического явления уже в конце текущей недели на себе ощутят жители Приволжских и Центральных регионов России: в Рязанской области и граничащих с ней субъектов уже в ближайшую субботу столбики термометров стремительно поднимутся до нуля, а затем до плюс 1 градуса, что будет сопровождаться осадками в виде ледяных дождей.

Жители Центральной России ощутят резкое потепление также ближе к выходным: в Татарстане и ближайших к нему территориях температура воздуха в субботу и воскресенье будет составлять до 2 градусов выше нуля и не опустится вплоть до начала декабря. Вместе с тем в Центральной России по очереди или вперемешку будут идти снега и дожди до конца осени.

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