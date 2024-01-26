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Нужно ли сливать первую воду при варке мяса? Шеф-повар дал важные советы

Нужно ли сливать первую воду при варке мяса? Шеф-повар дал важные советы

dzen.ru

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Каждая хозяюшка желает, чтобы приготовленные ей блюда были вкусными и понравились всем, кто их пробует. Приготовление хорошего мясного бульона действительно зависит от многих факторов, и вот несколько важных советов от профессионального повара Ивана Кудряшова, передает pg11.ru.

  • Не нужно сливать первую воду после того, как мясо закипело: Эксперт считает, что это лишит бульон насыщенности. Он рекомендует сливать первую воду только в тех случаях, если вы готовите для человека, у которого есть болезни или недомогания, связанные с пищеварительной системой. Если мясо качественное, то нет смысла сливать первую воду.
  • Удаляйте пену: важно регулярно удалять пену в процессе приготовления бульона. Если она прилипла к стенкам кастрюли, ее также следует удалить.
  • Убирайте всплывший жир: Жир, который поднимается на поверхность в процессе готовки, также лучше убирать.
  • Качество мяса: используйте качественное мясо для бульона. В том случае, если есть подозрения, что мясо некачественное, тогда можно рассмотреть возможность слива первой воды.
  • Постоянный контроль: важно постоянно следить за процессом приготовления бульона, чтобы сохранить его качество.

Эти советы помогут создать насыщенный и вкусный мясной бульон.

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