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Новая льгота появится для всех пенсионеров уже в октябре: от 57 лет и старше

Новая льгота появится для всех пенсионеров уже в октябре: от 57 лет и старше

9111.ru

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Гражданам России рассказали о новом бонусе для пенсионеров, связанном с денежными выплатами и сберегательными счетами. Нововведение заключается в том, что российские банки приняли решение увеличить процентные ставки по вкладам для пожилых граждан от 57 лет, сообщает информационный новостной портал progorod59.

Пенсионный эксперт объяснил, что в настоящее время в России банки активно повышают ставки по пенсионным вкладам, более того, если российский пенсионер решит перевести свои страховые выплаты по возрасту в другой банк, то ему положен дополнительный бонус.

Согласно словам эксперта, доходные проценты по сберегательным счетам будут зависеть от самого банка: например, в ВТБ процент от депозита для пожилых граждан составит до 14% годовых, а в МКБ до 13,5%.

Добавим, что открыть сберегательный пенсионный счет можно только с момента достижения соответствующего возраста и получения пенсионного удостоверения. А оформить такой вклад можно уже с 23 октября.

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