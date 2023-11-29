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Ноги больше не замерзнут: 1 неочевидный трюк сохранит тепло в обуви даже в лютый мороз

Ноги больше не замерзнут: 1 неочевидный трюк сохранит тепло в обуви даже в лютый мороз

novyefoto.ru

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Российская зима - это самое непредсказуемое время года. Во многих регионах нашей страны трескучие морозы могут причинять гражданам серьезный дискомфорт, во время которых даже самая качественная и дорогая обувь может не спасти ноги людей от замерзания. Существуют один очень удобный и дешевый метод для борьбы с холодами, которые сводят ваши ноги в зимние месяцы, поделились в ussurmedia.

Чтобы утеплить ваши ботиночки и подготовится к самому холодному времени года, нужны всего пару минут и теплоотражающий материал толщиной 4 миллиметра, который можно найти в любом магазине хозяйственных товаров. Из данного материала можно сделать стельки, которые спасут ноги даже в самый большой минус. Процесс изготовления прост:

  • Сначала вам нужно вырезать из материала стельки по размеру вашей стопы: для этого можно достать обычные стельки из обуви, приложить к теплоотражателю, обвести ручкой или карандашом по контуру, а затем вырезать;
  • После, чтобы вашим ногам было комфортно с самодельными стельками, в заготовках нужно сделать отверстия для избавления от повышенной потливости;
  • И в завершение нужно установить готовые стельки в обувь: важно, чтобы фольгированная часть лежала стороной к обычной стельке. Если вы сомневаетесь в прочности такой конструкции, то новый обувной элемент можно приклеить суперклеем.

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