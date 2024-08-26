Никто не видел её уже десять лет: как угасает Маргарита Терехова, страдающая от Альцгеймера

Маргарита Терехова, имя которой золотыми буквами вписано в анналы советского кинематографа, продолжает бороться с болезнью Альцгеймера, затмевающей последние годы её яркой жизни. Информацию о текущем состоянии актрисы подтвердил источник из редакции 78.ru.

Родившаяся в Туринске в 1942 году в семье актёров, Маргарита пережила перемены и потери с самого детства. Во время войны её отец ушёл на фронт и так и не вернулся к семье, оставив после себя новую семью на другом конце страны. Маргарита и её мать переехали в Ташкент, где маленькая Терехова выросла и занялась спортом, став капитаном юношеской баскетбольной команды Узбекистана.

Её неординарная внешность и харизма не остались незамеченными, и вскоре Терехова переехала в Москву, чтобы осуществить свою мечту — стать актрисой. После неудачной попытки поступления в театральный институт, она была принята в школу-студию при Театре Моссовета, где вскоре завоевала репутацию талантливой и амбициозной актрисы.

Её кинематографическая карьера началась с ролей в фильмах «Здравствуй, это я!» и «Белорусский вокзал», а затем последовали работы в таких знаковых проектах, как «Зеркало» Андрея Тарковского и «Д’Артаньян и три мушкетёра». Терехова стала настоящей звездой, символом кинематографа и театра.

Однако за блестящей карьерой последовали трудные времена. С началом 2000-х у актрисы начались проблемы с памятью, и вскоре был поставлен диагноз — Альцгеймер. Несмотря на болезнь, Терехова продолжала жить полноценной жизнью, окружённая любовью и заботой близких.

Сегодня, в свои 80 лет, Маргарита Борисовна живёт в Москве, где за ней ухаживают сиделки, и она по-прежнему находится под наблюдением врачей. Её дочь, Анна, и сын, Александр, поддерживают мать, как только могут, сохраняя при этом конфиденциальность её личной жизни и наслаждаясь тихими моментами, проведёнными вместе.

Маргарита Терехова остаётся легендой, чьё наследие продолжает вдохновлять новые поколения актёров и зрителей, благодаря её несомненному таланту и неугасимой страсти к искусству.