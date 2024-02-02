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· Ульяна Сенько

Ни в коем случае не рожайте детей этих знаков зодиака: они сведут вас с ума

Ни в коем случае не рожайте детей этих знаков зодиака: они сведут вас с ума

ya-roditel.ru

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Дети – это уникальные личности, и их характер может быть как легким, так и трудным. Астрологи назвали самые невыносимые знаки зодиака в детском возрасте, сообщает progorod43.

Овен

Маленькие Овны обладают бескрайней упрямством. Они все тестируют на практике, не принимая слова на веру. С такими детьми нужно быть постоянно на чеку. Мгновенное отвлечение может привести к тому, что они начнут исследовать стиральный порошок, играть с горячим утюгом или пытаться стать маленьким экстремалом, «прыгая» со второго этажа, как киса.

Дева

Дети-Девы – перфекционисты с самого детства. Они стремятся к совершенству в себе и окружающем мире. Для родителей это может означать постоянные истерики, так как даже мелкие детали, которые не соответствуют их стандартам, могут вызвать бурю эмоций. Угодить им может быть непросто.

Водолей

Маленький Водолей – абсолютный лидер в этом рейтинге. Его непредсказуемость может вызвать настоящий вызов. Внешне милые и тихие, они способны играть часами, не привлекая внимание родителей. Пока взрослые восхищаются самостоятельностью ребенка, он может успеть «преобразить» дом, покрасив кота и превратив диван в варенье.

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