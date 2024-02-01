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Ни в коем случае не наливайте это в кружку: Росконтроль назвал марки кофе, которые кофе назвать сложно

Ни в коем случае не наливайте это в кружку: Росконтроль назвал марки кофе, которые кофе назвать сложно

Kandinsky

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Специалисты из организации Росконтроль предостерегли российских потребителей от приобретения нескольких брендов растворимого кофе, которые были признаны подделкой в результате лабораторного анализа.

Среди рекомендованных марок, которые демонстрируют высокое качество, включены Jardin, Nescafe, Ambassador Platinum, Jacobs, а также российские бренды «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта».

Эксперты отметили, что растворимый кофе, хотя часто считается менее настоящим по сравнению с молотым, может быть качественным, если используется высококачественное сырье. В ходе анализа образцов на содержание углеводного профиля и глюкозы было установлено, что упомянутые бренды предоставляют безопасный и высококачественный продукт.

Однако марки Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite были признаны поддельными продуктами и добавлены в антисписок Росконтроля. Эти образцы, по мнению экспертов, не соответствуют стандартам кофе, так как содержат растительное сырье другого происхождения, такое как цикорий или зерна злаковых культур, сообщили в PRIMPRESS.

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