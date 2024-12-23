Неожиданная замена приевшегося всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым со стола
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Если классический салат «Оливье» уже не вызывает бурных эмоций, пора внести разнообразие в ваше меню с помощью салата «Киевский».
Этот салат представляет собой изысканное сочетание куриного филе, свежих и маринованных овощей, которое превратит любое застолье в настоящее кулинарное торжество.
Ингредиенты
- Куриное филе — 300 г
- Картофель — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Свежий огурец — 1 шт.
- Маринованные грибы (шампиньоны или опята) — 150 г
- Консервированный зелёный горошек — 150 г
- Яйца — 3 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Зелёный лук — небольшой пучок
- Майонез — 150 г
- Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление
1. Подготовка ингредиентов:
Филе курицы: варите в слегка подсоленной воде до готовности, около 20 минут. После охлаждения нарежьте на мелкие кубики.
Картофель и морковь: варите до готовности в кожуре, остудите, очистите и нарежьте на кубики.
Яйца: Варите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте на кубики.
Огурец и грибы: нарежьте на мелкие кусочки.
Сыр: натрите на крупной терке.
Зелёный лук: мелко нарежьте.
2. Сборка салата:
Смешайте в большой миске курицу, картофель, морковь, яйца, огурец, грибы, горошек и зелёный лук.
Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте.
Дайте салату постоять в холодильнике примерно час, чтобы вкусы соединились.
3. Подача:
Разложите салат в элегантный салатник или формируйте порции с помощью кулинарного кольца для красивой подачи.
Украсьте верх натёртым сырем и свежей зеленью.
Полезные советы:
- Для легкости: замените часть майонеза на сметану или натуральный йогурт для снижения калорийности.
- Для свежести: добавьте в салат немного нарезанного укропа или петрушки.
- Для текстуры: чтобы огурец оставался хрустящим, добавляйте его непосредственно перед подачей.
- Альтернатива мясу: можно заменить куриное филе на индейку или даже ветчину для разнообразия вкуса.
«Салат Киевский» обещает стать новой звездой на вашем праздничном столе, привнося изысканные нотки и удовлетворяя вкусовые предпочтения гостей.
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