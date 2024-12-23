Неожиданная замена приевшегося всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым со стола

Если классический салат «Оливье» уже не вызывает бурных эмоций, пора внести разнообразие в ваше меню с помощью салата «Киевский».

Этот салат представляет собой изысканное сочетание куриного филе, свежих и маринованных овощей, которое превратит любое застолье в настоящее кулинарное торжество.

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Свежий огурец — 1 шт.

Маринованные грибы (шампиньоны или опята) — 150 г

Консервированный зелёный горошек — 150 г

Яйца — 3 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Зелёный лук — небольшой пучок

Майонез — 150 г

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

1. Подготовка ингредиентов:

Филе курицы: варите в слегка подсоленной воде до готовности, около 20 минут. После охлаждения нарежьте на мелкие кубики.

Картофель и морковь: варите до готовности в кожуре, остудите, очистите и нарежьте на кубики.

Яйца: Варите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте на кубики.

Огурец и грибы: нарежьте на мелкие кусочки.

Сыр: натрите на крупной терке.

Зелёный лук: мелко нарежьте.

2. Сборка салата:

Смешайте в большой миске курицу, картофель, морковь, яйца, огурец, грибы, горошек и зелёный лук.

Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте.

Дайте салату постоять в холодильнике примерно час, чтобы вкусы соединились.

3. Подача:

Разложите салат в элегантный салатник или формируйте порции с помощью кулинарного кольца для красивой подачи.

Украсьте верх натёртым сырем и свежей зеленью.

Полезные советы:

Для легкости: замените часть майонеза на сметану или натуральный йогурт для снижения калорийности.

Для свежести: добавьте в салат немного нарезанного укропа или петрушки.

Для текстуры: чтобы огурец оставался хрустящим, добавляйте его непосредственно перед подачей.

Альтернатива мясу: можно заменить куриное филе на индейку или даже ветчину для разнообразия вкуса.

«Салат Киевский» обещает стать новой звездой на вашем праздничном столе, привнося изысканные нотки и удовлетворяя вкусовые предпочтения гостей.

