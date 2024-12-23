Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Неожиданная замена приевшегося всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым со стола

Если классический салат «Оливье» уже не вызывае...

therecepts.com

Подписаться в Telegram

Если классический салат «Оливье» уже не вызывает бурных эмоций, пора внести разнообразие в ваше меню с помощью салата «Киевский».

Этот салат представляет собой изысканное сочетание куриного филе, свежих и маринованных овощей, которое превратит любое застолье в настоящее кулинарное торжество.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 300 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Свежий огурец — 1 шт.
  • Маринованные грибы (шампиньоны или опята) — 150 г
  • Консервированный зелёный горошек — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Зелёный лук — небольшой пучок
  • Майонез — 150 г
  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

1. Подготовка ингредиентов:

Филе курицы: варите в слегка подсоленной воде до готовности, около 20 минут. После охлаждения нарежьте на мелкие кубики.
Картофель и морковь: варите до готовности в кожуре, остудите, очистите и нарежьте на кубики.
Яйца: Варите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте на кубики.
Огурец и грибы: нарежьте на мелкие кусочки.
Сыр: натрите на крупной терке.
Зелёный лук: мелко нарежьте.

2. Сборка салата:

Смешайте в большой миске курицу, картофель, морковь, яйца, огурец, грибы, горошек и зелёный лук.
Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте.
Дайте салату постоять в холодильнике примерно час, чтобы вкусы соединились.

3. Подача:

Разложите салат в элегантный салатник или формируйте порции с помощью кулинарного кольца для красивой подачи.
Украсьте верх натёртым сырем и свежей зеленью.

Полезные советы:

  • Для легкости: замените часть майонеза на сметану или натуральный йогурт для снижения калорийности.
  • Для свежести: добавьте в салат немного нарезанного укропа или петрушки.
  • Для текстуры: чтобы огурец оставался хрустящим, добавляйте его непосредственно перед подачей.
  • Альтернатива мясу: можно заменить куриное филе на индейку или даже ветчину для разнообразия вкуса.

«Салат Киевский» обещает стать новой звездой на вашем праздничном столе, привнося изысканные нотки и удовлетворяя вкусовые предпочтения гостей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Пожарный Руслан Щукин спас девочку и ее мать после атаки БПЛА в Казани

Новости России

2 часа назад

Согревающая выгода в билайне: забирай смартфон HONOR со связью и аксессуаром

как поставить сетку на вентиляцию от тараканов

Новости Казани

22 часа назад

Путин: противник столкнется с еще большими разрушениями после атаки Казани

Новости России

2 дня назад

Россиянам за пополнение ПДС предложили вклад со ставкой до 29%

ремонт сигнализации автомобиля с выездом в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане после атаки БПЛА ввели режим ЧС

Новости Татарстана

день назад

Дроны, атаковавшие Казань, запустили с Украины, подтвердил Максим Кондратьев

Новости Казани

день назад

Казанцам вернут деньги за поездки из зоны атаки БПЛА

Новости Казани

22 часа назад

В Казани рассказали о последствиях атаки БПЛА

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокрый снег
Новости Татарстана
день назад

Психологическая помощь после ЧС: как казанцам справиться со стрессом

Казань сегодня подверглась самой масштабной ата...

Новости Татарстана

52 минуты назад

Татарстанские компании просят включить угрозу терроризма в страховку

Новости Татарстана

час назад

Режим ЧС в Татарстане официально отменили

Новости Казани

4 часа назад

Уставной капитал «Ак Барс» вырос до 236 млн рублей

Новости Татарстана

22 часа назад

Хурамшина в Татарстане рассказала о проблемах современных бабушек
В Казани 30 укрытий были недоступны в момент ат...
Новости Казани
день назад

В Казани 30 укрытий были недоступны в момент атаки БПЛА

Новости Казани

23 часа назад

В Казани во время атаки БПЛА полицейские сбили один из них

Новости Казани

день назад

В Казани готовятся обезвредить неразорвавшийся снаряд

Новости Татарстана

день назад

План по строительству недвижимости в Татарстане перевыполнили на 4%
Т2 и ВТБ запустили совместный продукт: вклад с ...
Новости России
4 дня назад

Т2 и ВТБ запустили совместный продукт: вклад с повышенной ставкой для пользователей подписки MiXX