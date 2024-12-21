Атака дронов на Казань: БПЛА попали по жилым домам

Рустам Минниханов ввёл экстренные службы в режим ЧС

Утром 21 декабря 2024 года Казань подверглась атаке БПЛА. Они попали по ЖК «Манхеттен» и «Лазурные небеса». Редакция PROKAZAN собрала подробности произошедшего и рассказывает, какие меры принимаются для безопасности жителей.

Официальные данные к этой минуте

Атака беспилотников на Казань началась сегодня около 7:40 и продлилась до 09:20, следует из сообщения Миноброны России. Как уточняет ведомство, жилые дома столицы Татарстана подверглись воздействию БПЛА. По официальной информации, угрозы для жизни горожан не возникло.

«БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ», — сообщили в минобороны РФ.

Автор фото: мэрия Казани

К 10 часам утра в Казани было зафиксировано 8 прилетов дронов, из них 6 — на жилые массивы, один — на промышленное предприятие, еще один — над рекой. Пострадавших, по официальным данным, нет. Все службы действовали оперативно, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий.

«Сегодня Казань столкнулась с атакой БПЛА, однако благодаря слаженной работе всех служб угрозу удалось нейтрализовать. Мы делаем всё, чтобы защитить наших граждан. Жители эвакуированы, организованы пункты временного размещения и горячего питания», — написал глава РТ Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

Также МЧС по РТ отправляли предупрежения всем жителям Казани.

«Внимание! Город Казань и Республика Татарстан! Опасность атаки БПЛА. Оставайтесь дома, не подходите к окнам. Тел экс.служб. 112», — говорится в сообщении.

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«Был сильный взрыв»

Одним из ЖК, куда прилетел БПЛА оказались «Лазурные небеса».

«Я живу рядом с «Лазурными небесами», рано утром туда ехали скорые, пожарные, полиция. Они выдвинулись туда ещё до первого взрыва. Потом в начале девятого тут раздался грохот. Такой, что машины подпрыгнули, сигнализации сработали. Я к окну — ничего не понятно. Минут через десять — ещё один взрыв. Очевидно, всё это прилёты в «Лазурные небеса», — отмечет очевидец этих событий Елена Анатольевна в беседе с корреспондентом PROKAZAN.

Также женщина отмечает, что наши службы молодцы, они сработали заранее и очень оперативно.

Сейчас около 37-этажного ЖК на улице Патриса Лумумбы развернут оперативный штаб. Главе Татарстана Рустаму Минниханову оперативно докладывают об обстановке. Он также посетил место происшествия и лично проконтролировал работу служб.

Судя по кадрам с места ЧП, у дома сильно повреждена облицовка. Также там зафиксировали возгорание.

Автор фото: тг-канал Подслушано Казань

Ближе к 13:00 в МЧС России сообщили, что возгорания в ЖК «Лазурные небеса» ликвидированы. Специалисты продолжают обследовать здания, чтобы убедиться в их безопасности. Для жильцов открыта горячая линия по вопросам размещения, и все необходимое уже организовано.

От осколков БПЛА пострадал дом на Клары Цеткин. Тут обломки прилетели на крышу 4-этажного дома. Из-за этого там начался пожар, который быстро потушили.

«Пострадал только шпиль»

Ещё один ЖК, куда прилетел БПЛА оказался «Манхеттен». Однако там пострадал только шпиль у одной из высоток. Жильцы были эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения, обеспечены теплыми вещами и питанием.

Автор фото: PROKAZAN

Но от удара по ЖК пострадал институт КАЗГИК, который находился через дорогу. Обломки дрона разбили стёкла в учреждении.

Автор фото: PROKAZAN

Из-за атаки дронов был перекрыт участок дороги по Оренбуржскому тракту. Там также не ходи общественный транспорт. Помимо этого, во всём городе цены на такси взлетели до небес. За 7 минут поездки приходилось отдавать по 700 рублей.

Автор фото: PROKAZAN

Меры для предотвращения угроз

В целях обеспечения безопасности власти Татарстана временно отменили массовые мероприятия, запланированные на 21 и 22 декабря. Концерт «Татар җыры» перенесен, а спортивные события проходят без зрителей, также закрыт и бассейны. Детей в некоторых школах временно перевели в убежища для дополнительной защиты. Вузы и школы отменили занятия.

Аэропорт «Казань» на время вводил ограничения на прием и отправку рейсов, которые были оперативно сняты после проверки ситуации. Все больницы города работают в режиме повышенной готовности, чтобы при необходимости оказать помощь.

Глава РТ Рустам Минниханов подписал распоряжение, согласно которому для органов власти и подразделений МЧС вводится особый режим.

Также подготовлена карта всех бомбоубежищ.