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Неожиданная замена надоевшего всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его первым со стола

Салат Оливье, несмотря на свою популярность, по...

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В преддверии праздников каждая хозяйка сталкивается с вопросом: что подать на стол, чтобы удивить гостей и разнообразить традиционное меню?

Салат Оливье, несмотря на свою популярность, порой кажется слишком обыденным и предсказуемым. В этом году предлагаем вам ознакомиться с прекрасной альтернативой — салатом «Киевский», который гарантированно станет звездой любого застолья.

Салат «Киевский» — это сочетание изысканных ингредиентов, которое привносит свежесть и новизну в праздничное меню. Основой салата служат куринное филе, шампиньоны, сыр, огурцы и яйца, заправленные майонезом. Этот салат отличается не только великолепным вкусом, но и элегантной подачей.

Ингредиенты салата «Киевский»:

  • Куриное филе – 300 гр
  • Шампиньоны – 200 гр
  • Твердый сыр – 100 гр
  • Свежие огурцы – два штуки
  • Яйца – 3 штуки
  • Майонез – по вкусу
  • Зелень для украшения

Этапы:

  1. Куринное филе отварить до готовности, остудить и нарезать небольшими кубиками.
  2. Шампиньоны обжарить до золотистого цвета и также нарезать на кубики.
  3. Твердый сыр, свежие огурцы и вареные яйца нарезать кубиками.
  4. Соединить все ингредиенты в глубокой миске, добавить майонез и аккуратно перемешать.
  5. Перед подачей украсить салат зеленью.

Этот салат не только вкусный, но и красивый, что делает его идеальным выбором для праздничного стола. «Киевский» легко приготовить, и он обязательно порадует ваших гостей, добавив изысканности и новизны в праздничное меню.

По отзывам тех, кто уже успел оценить этот салат, «Киевский» часто сметают со стола первым. Не упустите возможность удивить своих гостей этим необычным и вкусным блюдом, которое может стать прекрасной альтернативой надоевшему всем Оливье.

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