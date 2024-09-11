Неожиданная замена надоевшего всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его первым со стола
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В преддверии праздников каждая хозяйка сталкивается с вопросом: что подать на стол, чтобы удивить гостей и разнообразить традиционное меню?
Салат Оливье, несмотря на свою популярность, порой кажется слишком обыденным и предсказуемым. В этом году предлагаем вам ознакомиться с прекрасной альтернативой — салатом «Киевский», который гарантированно станет звездой любого застолья.
Салат «Киевский» — это сочетание изысканных ингредиентов, которое привносит свежесть и новизну в праздничное меню. Основой салата служат куринное филе, шампиньоны, сыр, огурцы и яйца, заправленные майонезом. Этот салат отличается не только великолепным вкусом, но и элегантной подачей.
Ингредиенты салата «Киевский»:
- Куриное филе – 300 гр
- Шампиньоны – 200 гр
- Твердый сыр – 100 гр
- Свежие огурцы – два штуки
- Яйца – 3 штуки
- Майонез – по вкусу
- Зелень для украшения
Этапы:
- Куринное филе отварить до готовности, остудить и нарезать небольшими кубиками.
- Шампиньоны обжарить до золотистого цвета и также нарезать на кубики.
- Твердый сыр, свежие огурцы и вареные яйца нарезать кубиками.
- Соединить все ингредиенты в глубокой миске, добавить майонез и аккуратно перемешать.
- Перед подачей украсить салат зеленью.
Этот салат не только вкусный, но и красивый, что делает его идеальным выбором для праздничного стола. «Киевский» легко приготовить, и он обязательно порадует ваших гостей, добавив изысканности и новизны в праздничное меню.
По отзывам тех, кто уже успел оценить этот салат, «Киевский» часто сметают со стола первым. Не упустите возможность удивить своих гостей этим необычным и вкусным блюдом, которое может стать прекрасной альтернативой надоевшему всем Оливье.
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