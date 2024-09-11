Неожиданная замена надоевшего всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его первым со стола

В преддверии праздников каждая хозяйка сталкивается с вопросом: что подать на стол, чтобы удивить гостей и разнообразить традиционное меню?

Салат Оливье, несмотря на свою популярность, порой кажется слишком обыденным и предсказуемым. В этом году предлагаем вам ознакомиться с прекрасной альтернативой — салатом «Киевский», который гарантированно станет звездой любого застолья.

Салат «Киевский» — это сочетание изысканных ингредиентов, которое привносит свежесть и новизну в праздничное меню. Основой салата служат куринное филе, шампиньоны, сыр, огурцы и яйца, заправленные майонезом. Этот салат отличается не только великолепным вкусом, но и элегантной подачей.

Ингредиенты салата «Киевский»:

Куриное филе – 300 гр

Шампиньоны – 200 гр

Твердый сыр – 100 гр

Свежие огурцы – два штуки

Яйца – 3 штуки

Майонез – по вкусу

Зелень для украшения

Этапы:

Куринное филе отварить до готовности, остудить и нарезать небольшими кубиками. Шампиньоны обжарить до золотистого цвета и также нарезать на кубики. Твердый сыр, свежие огурцы и вареные яйца нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты в глубокой миске, добавить майонез и аккуратно перемешать. Перед подачей украсить салат зеленью.

Этот салат не только вкусный, но и красивый, что делает его идеальным выбором для праздничного стола. «Киевский» легко приготовить, и он обязательно порадует ваших гостей, добавив изысканности и новизны в праздничное меню.

По отзывам тех, кто уже успел оценить этот салат, «Киевский» часто сметают со стола первым. Не упустите возможность удивить своих гостей этим необычным и вкусным блюдом, которое может стать прекрасной альтернативой надоевшему всем Оливье.