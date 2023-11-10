«Не вздумайте брать даже по акции»: Роскачество назвало марки сыра, которые лучше не покупать

Эксперты Российской системы качества провели масштабную проверку одного из самых популярных продуктов у россиян, сыра, производимого отечественными брендами. К сожалению, результаты исследования оказались огорчающими: выяснилось, что некоторые торговые марки продают фальсификат, сообщили в PRIMPRESS.

Согласно утверждениям специалистов Роскачества, качественный и безопасный для употребления в пищу сыр должен быть приготовлен из настоящего молока, в связи с чем производство стоит больших денег.

Однако не все торговые бренды честны и добросовестны: эксперты Роскачества обнаружили в некоторых образцах содержание растительных жиров, которыми заменяют молоко, чтобы сэкономить на производстве сыра. В результате такой экономии на полках российских магазинов оказываются продукты, которые грубо нарушают Государственные стандарты и являются небезопасными для употребления в пищу.

Проверку Российской системы качества проходил Голландский вид сыра, изготовляемый тридцатью российскими торговыми марками. Данный вид продукта является самым популярным у российских покупателей.

По итогам исследования в черный список Роскачества были занесены сыры из следующих регионов России: «Голландский» сыр из Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Курской области и Ставропольского края. Эксперты рекомендуют воздержаться от покупки продуктов из вышеназванных субъектов, так как в них содержатся растительные жиры, вредные для организма человека.