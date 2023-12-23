Не покупайте даже по акции: Роскачество назвало марки красной икры с кишечной палочкой

Перед новым годом Роскачество опубликовало итоги исследования лососевой икры. 24 продукта были проверены по 37 параметрам качества и безопасности, включая фасованную и развесную икру.

Результаты исследования оказались не совсем положительными: некоторые продукты содержали кишечную палочку и превышали микробиологические стандарты. Однако ни один из продуктов не содержал запрещенные консерванты или незаявленные красители. Два бренда имеют право на российский знак качества, а один бренд его успешно получил. Эти марки икры соответствуют требованиям Роскачества: «Очень», «Русское море» и ТМ «Тунайча».



Наличие кишечной палочки было зафиксировано в икре под следующими брендами: «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Royal Black», «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента».



Нарушения в микробиологической обсемененности были найдены у ТМ «Корсаков», «Лента», «Красное золото», «Форвард-С», «Авача» и в икре, купленной на развес на Даниловском рынке в Москве.



Тем не менее, Роскачество отмечает, что некоторые бренды уже не впервые попали в поле зрения ведомства из-за нарушений: «Форвард-С», «Красное золото», «Московский рыбокомбинат», «Сахалин рыба» и «Камчатское море».К счастью, икра не содержала тяжелых металлов, паразитов и запрещенных консервантов. Однако обнаружены нарушения в маркировке продуктов: производители указали недостоверное содержание белка. Среди брендов с неверно указанной долей белка: ТМ «Сахалин рыба» (заявлено 32%, фактически 27%), Royal Black (заявлено 32%, выявлено 28%), «Форвард-С» (заявлено 32%, фактически 29%). Кроме того, пять производителей неправильно указали содержание жира. Среди них: икра ТМ «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С», «Сик» и икра, приобретенная на Даниловском рынке.Большинство производителей, после получения результатов, заявили о принятии корректирующих мер и ужесточении контроля качества. Некоторые выразили готовность провести повторные исследования.