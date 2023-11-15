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«Не покупайте, даже если он по скидке»: в Роскачестве назвали марки сыра, которые не стоит брать даже по акции

«Не покупайте, даже если он по скидке»: в Роскачестве назвали марки сыра, которые не стоит брать даже по акции

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Гражданам Российской Федерации рассказали от покупки каких отечественных сыров стоит воздержаться из-за обнаруженных в их составах экспертами Роскачества вредных веществ, сообщили в PRIMPRESS.

Специалисты Роскачества периодически проводят проверки пищевых продуктов, предлагаемых россиянам на полках магазинов, чтобы убедиться в том, что производители не используют вредных и опасных ингредиентов для организма человека при изготовлении своих товаров.

Один из последних продуктов питания, который проходил исследование Роскачества, голландский сыр. Эксперты организации выбрали именно этот вид сыра, потому что его чаще всего приобретают граждане РФ.

В процессе проверки участвовало тридцать разных торговых марок, доминирующим числом из которых оказались добросовестными и порядочными. В составах их продуктов не было выявлено никаких нарушений Государственных стандартов. Безопасными для употребления в пищу стали голландские сыры под брендами «Красная цена», «Сыробогатов», «Белебеевский» и «Первым делом».

Российская система качества также обнаружила, что некоторые производители при изготовлении сыра используют не положенные молочные жиры, а растительные, которые могут спровоцировать развитие ожирения и, более того, болезней сердца. Такая замена является грубым нарушением ГОСТ, поэтому эксперты Роскачества занесли в черный список голландские сыры, производимые в Новосибирской области, Санкт-Петербурге, Курской области и Ставропольском крае.

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