Не мог противиться зову: пациент погиб от самовозгорания в больничной койке

В одной из палат инфекционной клинической больницы No 2 в столице РФ произошла трагедия: пациент, не имеющий постоянного места жительства, погиб в результате пожара, причиной которого стало курение в кровати.

Очаг возгорания охватил площадь порядка 1-го квадратного метра. Огонь заметил сосед по палате, который оперативно обратился за помощью к медперсоналу. Сотрудники больницы быстро справились с пожаром, благодаря чему удалось избежать других пострадавших.

На данный момент проводится расследование, в рамках которого специалисты выясняют все детали происшествия. Точные причины смерти погибшего станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщает readovka67.ru.

