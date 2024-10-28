«Не берите — это подделка»: в Роскачестве назвали 4 марки сыра с пальмовым маслом

Сотрудники Роскачества сообщили о сыре, который провалил проверку, пишет PRIMPRESS.

Эксперты рассказали, что для изготовления 1 килограмма настоящего сыра следует истратить не менее 10 литров молока, что в настоящее время очень недешево, по этой причине некоторые производители идут на хитрости.

В том числе, используют растительные или многие другие жиры, к примеру, пальмовое масло, для приготовления сыра. Однако с такими ингредиентами получается только сырный продукт.

В лаборатории побывали больше 30 марок голландского сыра. В результате, признаки фальсификата нашли в 4 брендах. Такие продукты были изготовлены в Ставропольском крае, Новосибирской и Курской областях, а также в культурной столице России.

Хорошие результаты у марок: «Красная цена», «Сыробогатов» «Первым делом», «Моя цена» и «Белебеевский».