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«Не берите — это подделка»: в Роскачестве назвали 4 марки сыра с пальмовым маслом

В лаборатории побывали больше 30 марок голландс...

pixabay.com

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Сотрудники Роскачества сообщили о сыре, который провалил проверку, пишет PRIMPRESS.

Эксперты рассказали, что для изготовления 1 килограмма настоящего сыра следует истратить не менее 10 литров молока, что в настоящее время очень недешево, по этой причине некоторые производители идут на хитрости.

В том числе, используют растительные или многие другие жиры, к примеру, пальмовое масло, для приготовления сыра. Однако с такими ингредиентами получается только сырный продукт.

В лаборатории побывали больше 30 марок голландского сыра. В результате, признаки фальсификата нашли в 4 брендах. Такие продукты были изготовлены в Ставропольском крае, Новосибирской и Курской областях, а также в культурной столице России.

Хорошие результаты у марок: «Красная цена», «Сыробогатов» «Первым делом», «Моя цена» и «Белебеевский».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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