Названа самая модная стрижка этой весны — даже укладка не понадобится

Мода на стрижку «каре» длится уже третий сезон подряд, и она по-прежнему остается вне конкуренции благодаря своему разнообразию вариантов. В последнее время особенно популярным стали удлиненные формы «каре», причем один из трендовых вариантов - «миди-боб» - отличается своей универсальностью и легкостью в уходе.

Основные характеристики «миди-боба» - удлиненная длина до плеч, отсутствие каскада и ровный срез, но некоторые варианты могут иметь небольшую разницу в длине волос по бокам для дополнительного объема и текстуры. Эта стрижка не имеет каскадных элементов, что делает ее более универсальной и легкой в уходе.

Уход за «миди-бобом» может включать использование несмываемого ухода для волос, чтобы защитить их и добавить блеск, а также различные способы укладки в зависимости от стиля и предпочтений. Также можно экспериментировать с созданием легких локонов или волн, что делает эту стрижку привлекательным выбором для многих женщин.

В целом, «миди-боб» предлагает множество возможностей для творчества и экспериментов, что делает его актуальным и стильным выбором для современных женщин, сообщает sevastopolmedia.