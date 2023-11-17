«Нам придется это сделать»: Набиуллина предостерегла всех россиян, имеющих вклады и кредиты

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила гражданам России причины повышения ключевой ставки до 15 годовых процентов и объяснила, почему не стоит рассчитывать на быстрое снижение инфляции, пишет progorod59.

Набиуллина объяснила, что повышение ключевой ставки произошло для борьбы с ростом цен на товары и услуги. Более того, глава Центробанка отметила, если данное изменение не принесет результатов в достижении целей по уровню инфляции, то организация будет вынуждена повысить ставку еще раз на декабрьском заседании, что значительно повлияет на кредиты и вклады для россиян. В обоих случаях проценты повысятся, делая кредиты более дорогими, а вклады более выгодными.

Представитель Центробанка подчеркнула, что финансовая организация будет следить за макроэкономической ситуацией и готова принимать дополнительные меры по сдерживанию инфляции, если это потребуется.

Стремительная инфляция в России связана с тем, что потребность и спрос в товарах и услугах у россиян превышает величину предложения, добавила Эльвира Набиуллина.