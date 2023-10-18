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«Начнется 19 октября и будет 19 дней подряд»: синоптики резко изменили прогноз

«Начнется 19 октября и будет 19 дней подряд»: синоптики резко изменили прогноз

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Метеорологи сделали прогноз, результаты которого оказались весьма неожиданными: с 19 октября начнется новый погодный период, который будет продолжаться более двух недель. Данная климатическая перемена сильно удивит граждан России, так как будет значительно отличаться от погоды на данный момент, сообщили в PRIMPRESS.

О предстоящем неожиданном периоде погоды рассказали синоптики службы Gismeteo. По словам специалистов, климатические изменения наступят на центральной части России почти в каждом регионе.

В последнее время погода в России безумствовала, колебалась от очень теплой до очень холодной, поэтому первая половина осени выдалась капризной и непредсказуемой. Тем не менее, согласно словам метеорологов, с 19 октября наступит стабильный климатический период, и россиян ожидает неизменная погода на протяжении более чем двух недель.

Судя по словам специалистов, стабильная погода придет на центральную часть нашей страны: в Москве с 19 октября температура будет не ниже и не выше 5-6 градусов, а дни будут по-осеннему мрачными и пасмурными.

Устойчивые климатические условия, которые наступят в ближайшее время, продержатся до начала ноября. А вслед за этим россиян ожидают снижение температуры и постепенное приближение зимы.

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