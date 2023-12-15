Начнется 16 декабря и будет 12 дней подряд: синоптики озвучили чего ожидать

Метеорологи заявляют, что погода в середине декабря 2023 года является одной из самых капризных и непостоянных: каждый день она приносит пугающие сюрпризы, создавая неприятные ситуации во многих регионах России.

На центральные и поволжские территории Российской Федерации надвигается целая серия сильнейших атлантических циклонов, которые принесут жителям нашей страны подарок в виде колоссального количества снега. Более того, снегопады это лишь малая часть климатического кошмара, так как вместе с ними столбики термометров будут колебаться от минуса до плюса, что станет причиной образования льда на дорогах.

Согласно данным метеорологической службы Gismeteo, в Казани уже в субботу 16 декабря начнется сильный снегопад, который будет продолжаться 12 дней подряд: за данный период выпадает приблизительно 29,6 миллиметров осадков, при том, что месячная декабрьская норма равна 50 миллиметрам. Рекордными по количеству выпавшего снега будут 20 и 26 декабря. Вместе с тем уже на следующей неделе снега начну активно таять, а ночью вновь замерзать, так как температура в ночное время суток будет опускаться до минус 7-5 градусов, а днем повышаться до плюс 2 градусов.