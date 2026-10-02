Экономика

ПВЗ маркетплейсов предлагают облагать налогом по кадастровой стоимости

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Поправки в НК предлагают облагать пункты выдачи...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Госдуму внесены поправки в Налоговый кодекс (законопроект №617-9), входящие в бюджетный пакет. Документ предлагает облагать налогом на имущество пункты выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости — наравне с торговыми центрами и офисными зданиями. Об этом пишет «Интерфакс».

Сейчас статья 378.2 НК РФ предусматривает расчет налога по кадастровой стоимости для торговых и деловых центров, а также помещений под магазины, общепит, офисы и бытовое обслуживание. Пункты выдачи заказов в этом перечне отдельно не упомянуты. Новый документ предлагает классифицировать их как объекты бытового обслуживания. При этом здание признается торговым центром и переводится на кадастровое налогообложение, если под коммерческие цели отведено или фактически используется не менее 20% его площади. В случае принятия поправок площадь ПВЗ будет засчитываться в эти 20%.

Изменения коснутся и самого расчета. Сейчас большинство организаций платят налог исходя из балансовой стоимости, которая ежегодно уменьшается за счет амортизации. После принятия закона ПВЗ, попавшие в региональные перечни, будут облагаться налогом от кадастровой стоимости, которая определяется государством при оценке и обычно близка к рыночной.

Инициатива обсуждается с конца 2024 года: тогда профильный комитет Совета Федерации предложил ФНС рассмотреть этот вопрос для устранения правовой неопределенности, так как ранее Минпромторг указывал на индивидуальный характер решения в каждом конкретном случае. В случае окончательного принятия закона новые нормы вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода. Ранее сообщалось, что с 1 октября для маркетплейсов начнет действовать ряд правил в пользу покупателей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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