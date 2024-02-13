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Начнется 14 февраля и продлится неделю: синоптики дали неожиданный прогноз

Начнется 14 февраля и продлится неделю: синоптики дали неожиданный прогноз

stihi.ru

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По прогнозам, новые погодные условия продлятся неделю, начиная с 14 февраля. Эти дни будут опасны для многих людей.

В то же время это будет неожиданным сюрпризом в середине последнего зимнего месяца, сообщает «Примпресс».

По мнению метеорологов, в ближайшее время новое возмущение погоды затронет практически все регионы центральной России. В Москве и других городах европейского региона февраль начался с необычно теплой погоды.

В то же время с 14 февраля столицу и другие регионы ожидает неожиданная гололедица. Зима напомнит о себе в самом суровом виде, столбик термометра обвалится почти везде в центре и даже доберется до юга. Так, на северо-востоке этих регионов ожидаются морозы, доходящие до отметки в минус 40 градусов, а в Краснодарском крае, где сейчас фиксируется потепление на 20 C, к концу недели температура опустится до 0 C. По прогнозам синоптиков, в столице морозы достигнут максимума к концу недели, а температура воздуха опустится до минус 25C, днем - до минус 14C.

В то же время возникнут опасные условия с точки зрения атмосферного давления. Барометрическое давление будет расти, и к концу недели ртутный столбик достигнет 770 миллиметров, что может стать причиной плохого самочувствия метеочувствительных пожилых людей, а также абсолютно здоровых людей и молодежи.

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