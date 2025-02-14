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Начиная с сегодняшнего дня запрещено: юрист рассказала, какие пенсионеры теряют льготы на оплату ЖКУ

Пожилые граждане, имеющие банковские депозиты, ...

express.co.uk

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Пожилые граждане, имеющие банковские депозиты, могут столкнуться с потерей права на субсидии при оплате жилищно-коммунальных услуг.

На этот нюанс законодательства обратила внимание старший управляющий партнер юридической компании Полина Гусятникова в беседе с агентством «Прайм».

Почему пенсионеры могут лишиться субсидий?

Как пояснила эксперт, далеко не все знают, что наличие банковского вклада может отразиться на праве получения льгот. Сам депозит в расчет дохода не включается, но начисляемые проценты учитываются, что может повысить совокупный доход семьи и снизить шансы на субсидию.

Система субсидирования ЖКУ в России устроена таким образом, что право на поддержку получают семьи, у которых расходы на коммунальные услуги превышают установленный для региона процент от общего бюджета. Однако если проценты по вкладу увеличивают доход, это может формально снизить затраты на ЖКУ по отношению к бюджету семьи и автоматически лишить пенсионеров права на льготы.

Кому грозит потеря льгот?

По словам Гусятниковой, действующий механизм направлен на то, чтобы государственная поддержка предоставлялась только тем, кто действительно испытывает финансовые затруднения. Однако в реальности это может затронуть пенсионеров, которые не получают высокой пенсии, но имеют сбережения в банке.

Ранее в Госдуме предлагали унифицировать систему предоставления льгот на коммунальные услуги по всей стране. Депутат Сергей Колунов предложил установить для многодетных семей фиксированную скидку в 50% на оплату ЖКУ, чтобы устранить разницу в субсидиях, зависящих от региона проживания.

Что изменится в 2025 году?

Пересмотр тарифов на коммунальные услуги, ожидаемый в 2025 году, может также повлиять на условия предоставления льгот. В связи с этим пенсионерам рекомендуется внимательно отслеживать изменения в законодательстве и заранее уточнять, не повлияют ли их банковские депозиты на право получения субсидий.

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