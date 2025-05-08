«Мы сделаем это уже 9 мая»: Китай сказал, к чему готовиться россиянам

С 9-10 мая в Китае начнётся поэтапная отмена ограничений, ранее введённых для иностранных туристов.

Эта мера особенно важна для россиян, планирующих путешествие в Поднебесную, сообщает PRIMPRESS.

Что произошло?

В начале мая власти КНР ввели временные ограничения на приём иностранных туристов. Это совпало с майскими праздниками в обеих странах — Китае и России. Неофициально туристическим агентствам было рекомендовано сократить число приезжих. Причиной стали массовые бронирования гостиниц китайскими профсоюзами: отели по всей стране были зарезервированы для внутренних туристов.

Рост цен до +200% — и скорое возвращение к норме

Из-за ограничений цены на проживание для иностранцев выросли почти вдвое. Однако, по информации китайских специалистов, уже с 9-10 мая стоимость номеров вернётся на уровень апреля, а также подешевеют турпакеты во все крупные города КНР.

Что это значит для российских туристов?

Снижение цен на отели по всей стране

Больше свободных мест для бронирования

Доступные туры даже в популярных направлениях

Особенно это актуально для жителей Приморья, где спрос на поездки в Китай традиционно высок

Если вы планировали поездку в Китай — самое время бронировать отель и тур. Снятие ограничений открывает новые возможности для путешествий по привлекательным ценам.