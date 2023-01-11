Новости России
· Служба новостей

"Мы даже позывные друг друга не запоминаем - какой смысл?": боец ВСУ признался, что в Соледаре погибших уже даже не считают

"Мы даже позывные друг друга не запоминаем - какой смысл?": боец ВСУ признался, что в Соледаре погибших уже даже не считают

Фото: ВКонтакте

ВСУ несут катастрофические потери. В Соледаре, окруженном ВС РФ, никто уже не считает погибших. Об этом рассказал боец ВСУ журналистам американского канала CNN.
Ситуация, по словам мужчины, критическая. Много раненых, убитых, но постоянно ряды ВСУ пополняются по приказу Зеленского.

"Личный состав наших подразделений обновился почти наполовину, больше или меньше. Мы даже не успеваем запоминать позывные друг друга, когда прибывает новый личный состав", - отметил солдат.

При этом бойцы украинской армии, по словам военного, отлично понимают, что Соледар придется оставить, и что Киеву это пора бы признать.

"Все понимают, что город будет оставлен. Какой смысл воевать от дома к дому. Зачем умирать, если мы все равно оставим его сегодня или завтра?" - задался он вопросом.

В ночь на среду, 11 января, Соледар полностью перешел под контроль российских военных. Оставшиеся подразделения ВСУ попали в котел. В населенном пункте ведется зачистка.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости мира

день назад

В Сети опубликовали обнаженные фото герцогини Кейт Миддлтон и доказательства измен принца Уильяма

Новости России

день назад

В Кремле дали официальный ответ на сообщения о новой волне частичной мобилизации с 15 января

Новости России

день назад

Танкисты ВС РФ вместе с боевой машиной "прикинулись мертвыми" и заманили целый отряд ВСУ в засаду

Новости России

день назад

Увлекающийся "Майнкрафтом" семиклассник покончил с собой, когда родители не дали денег на новый компьютер

Редакция помогает

3 дня назад

Ночная Казань: гид по необычным барам и ресторанам города

Профи - ораторские курсы москва

Новости Казани

день назад

Профессор КФУ: таких жутких холодов Казань не видела уже 36 лет, но подождать осталось недолго

Новости России

12 часов назад

Казнить нельзя помиловать: украинские олигархи готовят покушение на президента Украины Владимира Зеленского

Новости России

день назад

Самолет с пассажирами рухнул из-за обледенения, погибли люди
Новости Казани
18 часов назад

Синоптики рассказали о погоде в Татарстане на Старый новый год и Крещение: ждать ли крещенских морозов

Синоптики рассказали о погоде в Татарстане на Старый новый год и Крещение: ждать ли крещенских морозов

Новости России

55 минут назад

В женском монастыре разразился сексуальный скандал: там детей водили к козам

Новости России

час назад

"Мы даже позывные друг друга не запоминаем - какой смысл?": боец ВСУ признался, что в Соледаре погибших уже даже не считают

Новости России

час назад

Побывавший в украинском плену ополченец из ДНР рассказал, как укровоины пытают пленных ножом и током

Новости мира

час назад

Полиция арестовала 52-летнюю беженку с Украины, которая кормила приемных детей собачьими фекалиями
В Бугульминском районе Татарстана по подозрению в крупном мошенничестве и взятке задержан замглавы исполкома Вахит Гарафутдинов

Новости Казани

13 часов назад

С потолка хлынул кипяток: в Казани жители в мороз остались без отопления из-за ошибки застройщика

Новости России

15 часов назад

Мобилизованный и раненый в зоне СВО журналист рассказал о большой проблеме "трехсотых"

Новости Казани

16 часов назад

В татарстанском нацбатальоне "Алга" появился необычный боец, предупреждающий бойцов о посторонних