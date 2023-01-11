"Мы даже позывные друг друга не запоминаем - какой смысл?": боец ВСУ признался, что в Соледаре погибших уже даже не считают

ВСУ несут катастрофические потери. В Соледаре, окруженном ВС РФ, никто уже не считает погибших. Об этом рассказал боец ВСУ журналистам американского канала CNN.

Ситуация, по словам мужчины, критическая. Много раненых, убитых, но постоянно ряды ВСУ пополняются по приказу Зеленского.

"Личный состав наших подразделений обновился почти наполовину, больше или меньше. Мы даже не успеваем запоминать позывные друг друга, когда прибывает новый личный состав", - отметил солдат.

При этом бойцы украинской армии, по словам военного, отлично понимают, что Соледар придется оставить, и что Киеву это пора бы признать.

"Все понимают, что город будет оставлен. Какой смысл воевать от дома к дому. Зачем умирать, если мы все равно оставим его сегодня или завтра?" - задался он вопросом.

В ночь на среду, 11 января, Соледар полностью перешел под контроль российских военных. Оставшиеся подразделения ВСУ попали в котел. В населенном пункте ведется зачистка.