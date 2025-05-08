Можно ли глушить двигатель, когда работает вентилятор охлаждения – точный совет эксперта
yandex.ru
Многие водители замечают, что вентилятор охлаждения продолжает шуметь даже после выключения зажигания. Специалисты объяснили, почему это происходит и чем может грозить преждевременная остановка двигателя.
Как работает система охлаждения?
В основе охлаждения мотора — циркуляция тосола или антифриза. Однако когда температура поднимается выше нормы, в дело вступает вентилятор радиатора, который запускается по сигналу от температурного датчика. Он помогает сбросить лишнее тепло, особенно после интенсивной езды.
Но если заглушить двигатель в этот момент, циркуляция охлаждающей жидкости останавливается, ведь помпа перестаёт работать. В результате:
- Остывший антифриз застаивается в радиаторе,
- Двигатель продолжает греться локально,
- Риск перегрева отдельных компонентов резко возрастает.
А как же вентилятор? Он ведь работает?
Да, но без циркуляции он охлаждает только радиатор, а не сам двигатель. В таких условиях может возникнуть локальный перегрев — особенно в зонах, где скапливается остаточное тепло. Это напрямую влияет на износ мотора.
Даже при исправной системе — если мотор глушить сразу, ресурс двигателя может снизиться вдвое. Вместо 300–400 тыс. км — капремонт может понадобиться уже на 150–200 тыс.
А что с турбонаддувом?
Современные авто часто оснащены турбокомпрессорами, которым также нужно охлаждение. Раньше советовали держать мотор на холостых 2–3 минуты, сегодня достаточно 30–50 секунд, чтобы:
- турбина немного остыла,
- система стабилизировалась,
- снизился риск теплового удара.
Что советуют эксперты?
- После остановки дайте двигателю поработать 30–50 секунд;
- Если вентилятор включился — подождите до 2 минут, пока он не выключится сам;
- Не глушите двигатель сразу, даже если он атмосферный.
Это простое правило сохранит ресурс мотора, продлит срок службы машины и убережёт от дорогостоящего ремонта.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец