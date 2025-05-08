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Можно ли глушить двигатель, когда работает вентилятор охлаждения – точный совет эксперта

Многие водители замечают, что вентилятор охлажд...

yandex.ru

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Многие водители замечают, что вентилятор охлаждения продолжает шуметь даже после выключения зажигания. Специалисты объяснили, почему это происходит и чем может грозить преждевременная остановка двигателя.

Как работает система охлаждения?

В основе охлаждения мотора — циркуляция тосола или антифриза. Однако когда температура поднимается выше нормы, в дело вступает вентилятор радиатора, который запускается по сигналу от температурного датчика. Он помогает сбросить лишнее тепло, особенно после интенсивной езды.

Но если заглушить двигатель в этот момент, циркуляция охлаждающей жидкости останавливается, ведь помпа перестаёт работать. В результате:

  • Остывший антифриз застаивается в радиаторе,
  • Двигатель продолжает греться локально,
  • Риск перегрева отдельных компонентов резко возрастает.

А как же вентилятор? Он ведь работает?

Да, но без циркуляции он охлаждает только радиатор, а не сам двигатель. В таких условиях может возникнуть локальный перегрев — особенно в зонах, где скапливается остаточное тепло. Это напрямую влияет на износ мотора.

Даже при исправной системе — если мотор глушить сразу, ресурс двигателя может снизиться вдвое. Вместо 300–400 тыс. км — капремонт может понадобиться уже на 150–200 тыс.

А что с турбонаддувом?

Современные авто часто оснащены турбокомпрессорами, которым также нужно охлаждение. Раньше советовали держать мотор на холостых 2–3 минуты, сегодня достаточно 30–50 секунд, чтобы:

  • турбина немного остыла,
  • система стабилизировалась,
  • снизился риск теплового удара.

Что советуют эксперты?

  1. После остановки дайте двигателю поработать 30–50 секунд;
  2. Если вентилятор включился — подождите до 2 минут, пока он не выключится сам;
  3. Не глушите двигатель сразу, даже если он атмосферный.

Это простое правило сохранит ресурс мотора, продлит срок службы машины и убережёт от дорогостоящего ремонта.

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