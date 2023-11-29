Мошенники придумали новую схему получения доступа к «Госуслугам»: никогда бы не подумали

Граждан Российской Федерации предупреждают быть еще бдительнее и внимательнее, так как мошенники создали новую схему для получения доступа к профилям россиян на «Госуслугах», сообщает «Лента.ру».

Новая мошенническая процедура заключается в следующем: злоумышленники присылают гражданам, потенциальным жертвам, на почты, в SMS или в мессенджерах сообщения о том, что их аккаунты на портале «Госуслуг» были либо взломаны, либо заблокированы. Далее преступники предлагают жертвам помощь, которую можно получить обратившись по предоставленным ими контактным данным. Если мошенникам удается установить связь с россиянином, то они просят сообщить данные для того, чтобы восстановить доступ: к этим данным относится код подтверждения входа в профиль на портале, или же злоумышленники просят скачать вредоносную программу, которая станет ключом для доступа к устройству человека.

Данный вид мошенничества очень опасен тем, что встревоженный за безопасность персональных данных, например, паспорта, которые находятся на «Госуслугах», гражданин не задумываясь отправляет всю нужную информацию преступникам и в дальнейшем не подозревает, что его аккаунтом пользуется кто-то еще.