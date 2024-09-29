Алексей Кочетков, политолог и лидер движения "Русский Союз", выразил мнение о критической необходимости проведения новой мобилизации для достижения успеха в текущих военных операциях России. Он утверждает, что для замены сил, мобилизованных два года назад, требуются свежие резервы.

Кочетков указывает на недостатки предыдущих мобилизационных усилий и подчеркивает важность более эффективного и организованного подхода в этот раз. "Мобилизация должна проводиться с учетом прошлых ошибок, чтобы обеспечить, что ресурсы используются рационально и эффективно," — комментирует он.

По его словам, необходимо также укрепить не только военный, но и гражданский фронты, чтобы поддерживать стабильность и порядок в стране. Кочетков видит в этом ключ к быстрому достижению успеха в спецоперации.

Слухи о предстоящей мобилизации периодически появляются в прессе, но Андрей Красов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, опровергает эти сообщения, называя их провокационными и направленными на распространение паники среди населения.

Такие заявления, как от Кочеткова, подчеркивают серьезность обстановки и ставят вопрос о необходимости новых стратегических шагов для обеспечения национальной безопасности и успешного завершения операций, сообщает tolknews.ru.