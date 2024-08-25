Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Медведев заявил, что Дуров просчитался, когда уехал из России

В Париже, в аэропорту Ле-Бурже, был задержан Па...

magmer.ru

Подписаться в Telegram

В Париже, в аэропорту Ле-Бурже, был задержан Павел Дуров, основатель популярного мессенджера Telegram. Событие произошло вчера вечером, сразу после приземления частного самолета бизнесмена. По информации французского телеканала TF1, причиной стало предварительное следствие, инициированное местными властями в связи с возможными нарушениями, связанными с работой Telegram.

Дуров, который когда-то покинул Россию, стремясь стать "человеком мира", оказался в центре международного скандала. Французские следователи выразили обеспокоенность относительно отсутствия должной модерации на платформе, что, по их мнению, способствует распространению нелегальной деятельности, включая наркоторговлю и отмывание денег.

Дмитрий Медведев, зампредседатель Совета безопасности РФ, не удивлён таким развитием событий. В своём телеграм-канале он напомнил о прошлом разговоре с Дуровым, в котором предупреждал его о возможных проблемах в любой стране, если не сотрудничать с правоохранительными органами. По мнению Медведева, Дуров недооценил риски, став для многих западных стран "непредсказуемым и опасным русским".

Ситуацию комментируют и в Министерстве иностранных дел РФ, где уже занимаются разъяснением обстоятельств задержания. По последним данным, Дурова могут официально обвинить уже на этой неделе, и он будет помещен под стражу до решения суда.

Этот инцидент подчеркивает сложность баланса между личной свободой и безопасностью национального и международного масштаба. Он также ставит под вопрос границы сотрудничества технологических компаний с государственными структурами в эпоху глобализации и цифровизации, пишет interfax.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

16 часов назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

как защитить вытяжку от тараканов

Новости Казани

день назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

2 дня назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

художественная роспись стен в Екатеринбурге

Новости Татарстана

6 часов назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане в результате ДТП два автомобиля вылетели в кювет

Новости Татарстана

15 часов назад

Жителям Татарстана предоставят бесплатную юридическую помощь

Новости Казани

день назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Казани

14 часов назад

В Казани восстановят здание школы №18
Новости Казани
10 часов назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера

В Казани в ночь накануне произошло ДТП с участи...

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане найден боевой снаряд на проезжей части

Гид по скидкам Казани

16 часов назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

Новости Татарстана

6 часов назад

В Челнах возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстан снова отправил гуманитарную помощь в Курск
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
10 часов назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане задержали сотрудника ФСИН

Новости Казани

10 часов назад

В Казани произошел пожар в военном суде

Новости Казани

10 часов назад

Бастрыкин возьмет под контроль проверку воздуха в Дербышках
Пять самых популярных блюд, которые стоит попро...
Интересное в Казани
4 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета
В казанском аэропорту торжественно встретили Бу...
Новости Казани
14 часов назад

В казанском аэропорту торжественно встретили Бурака Озчивита