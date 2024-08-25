Медведев заявил, что Дуров просчитался, когда уехал из России

В Париже, в аэропорту Ле-Бурже, был задержан Павел Дуров, основатель популярного мессенджера Telegram. Событие произошло вчера вечером, сразу после приземления частного самолета бизнесмена. По информации французского телеканала TF1, причиной стало предварительное следствие, инициированное местными властями в связи с возможными нарушениями, связанными с работой Telegram.

Дуров, который когда-то покинул Россию, стремясь стать "человеком мира", оказался в центре международного скандала. Французские следователи выразили обеспокоенность относительно отсутствия должной модерации на платформе, что, по их мнению, способствует распространению нелегальной деятельности, включая наркоторговлю и отмывание денег.

Дмитрий Медведев, зампредседатель Совета безопасности РФ, не удивлён таким развитием событий. В своём телеграм-канале он напомнил о прошлом разговоре с Дуровым, в котором предупреждал его о возможных проблемах в любой стране, если не сотрудничать с правоохранительными органами. По мнению Медведева, Дуров недооценил риски, став для многих западных стран "непредсказуемым и опасным русским".

Ситуацию комментируют и в Министерстве иностранных дел РФ, где уже занимаются разъяснением обстоятельств задержания. По последним данным, Дурова могут официально обвинить уже на этой неделе, и он будет помещен под стражу до решения суда.

Этот инцидент подчеркивает сложность баланса между личной свободой и безопасностью национального и международного масштаба. Он также ставит под вопрос границы сотрудничества технологических компаний с государственными структурами в эпоху глобализации и цифровизации, пишет interfax.ru.