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Масштабный проект озеленения: Москва и Оренбург инвестируют в выращивание тюльпанов

В июне текущего года было объявлено о старте масштабного инициативного проекта между московским предприятием "Озеленение" и властями Оренбургской области с финансированием в размере 2 миллиарда 537 миллионов рублей

i3vestno.ru

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В июне текущего года было объявлено о старте масштабного инициативного проекта между московским предприятием "Озеленение" и властями Оренбургской области с финансированием в размере 2 миллиарда 537 миллионов рублей. Проект направлен на развитие тюльпановодства в Оренбурге для дальнейших поставок этих цветов в Москву и на местный рынок.

Ключевой подрядчиком выступила оренбургская фирма ООО "Тепличное хозяйство «Атэна», находящаяся в селе Дедуровка. Эта компания, зарекомендовавшая себя в выращивании тюльпанов и гербер, планирует производство 38 разновидностей посадочного материала. Согласно договору, стоимость луковиц будет колебаться от 19 до 25 рублей за единицу в зависимости от сорта.

Основная часть бюджета проекта, более 2,5 миллиардов рублей, будет предоставлена учреждением «Озеленение», в то время как остальные 230 тысяч рублей внесет правительство Оренбургской области. Тюльпаны предполагается использовать не только для декорирования улиц Москвы, но и для озеленения прилегающих территорий к Дому Советов в Оренбурге.

Этот проект станет одним из крупнейших в регионе в последние годы, способствуя ботаническому разнообразию и значительно поддерживая местную экономику. По прогнозам, в 2024 году "Тепличное хозяйство «Атэна» собирается вырастить до 18 миллионов тюльпанов, что позволит фирме стать одним из ведущих поставщиков цветов в стране.

Финансовое состояние компании также на высоте, с доходом в 561 миллион рублей за прошлый год и чистой прибылью в 10,5 миллионов рублей. Общий баланс компании составляет 757 миллионов рублей, подчеркивая ее стабильность и перспективы дальнейшего роста как на внутреннем, так и на международном уровне.

Этот проект не только укрепляет аграрный сектор, повышая зеленые насаждения в городах, но и демонстрирует эффективное сотрудничество между государственными и частными секторами в пользу экономики и общества, сообщает ural56.ru.

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