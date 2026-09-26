Грузия в августе рекордно закупила российский чай на 260 тысяч долларов

Августовский импорт российского чая в Грузию достиг 30,2 тонны, сообщает Сакстат. Такой объем стал рекордным для этого месяца, а стоимость поставок превысила 260 тысяч долларов, что в 2,3 раза больше, чем в августе прошлого года.

По данным того же ведомства, Россия заняла первое место в структуре грузинского импорта чая. Следом идут Азербайджан с более чем 26 тоннами и Кения с более чем 20 тоннами. Всего в августе в страну ввезли свыше 113 тонн чая.

С начала года Грузия импортировала из России 242 тонны чая на 1,8 миллиона долларов. Встречные поставки тоже растут: экспорт грузинского чая в Россию в августе составил почти 22 тонны, что почти в девять раз превысило показатели августа прошлого года.