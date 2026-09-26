Экономика

Грузия в августе рекордно закупила российский чай на 260 тысяч долларов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Сакстат: Грузия в августе импортировала рекордн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Августовский импорт российского чая в Грузию достиг 30,2 тонны, сообщает Сакстат. Такой объем стал рекордным для этого месяца, а стоимость поставок превысила 260 тысяч долларов, что в 2,3 раза больше, чем в августе прошлого года.

По данным того же ведомства, Россия заняла первое место в структуре грузинского импорта чая. Следом идут Азербайджан с более чем 26 тоннами и Кения с более чем 20 тоннами. Всего в августе в страну ввезли свыше 113 тонн чая.

С начала года Грузия импортировала из России 242 тонны чая на 1,8 миллиона долларов. Встречные поставки тоже растут: экспорт грузинского чая в Россию в августе составил почти 22 тонны, что почти в девять раз превысило показатели августа прошлого года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Телефон неделями просит установить обновление: что будет, если постоянно нажимать «позже»

Интересное в Казани

день назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить

уничтожение моли в квартире специализированные службы

Не у нас

день назад

Мозг стареет двумя волнами: учёные назвали точные возрастные рубежи для нейронов

Интересное в Казани

2 дня назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани

курс игры на барабанах

Не у нас

21 час назад

Священник рассказал, когда на могиле самоубийц можно ставить крест

Технологии

день назад

Телефон лежит без дела, а заряд все равно тает: какие приложения работают за вашей спиной

Не у нас

день назад

Священник предупредил, почему могильный крест нельзя выбрасывать

Не у нас

7 часов назад

Под горой Арарат найдены пустоты: ученые ищут следы Ноева ковчега

Технологии

день назад

Осенью 2026 года над Россией можно наблюдать кометы 220P и 161P
Экономика
8 часов назад

Грузия в августе импортировала 348,1 тонны российской свинины

Импорт российской свинины в Грузию в августе до...

Технологии

2 часа назад

Телефон перестал быстро заряжаться после покупки нового кабеля: что оказалось несовместимым

Технологии

5 часов назад

Смартфон показывает 20% заряда и внезапно выключается: почему батарея начинает «врать»

Новости Татарстана

5 часов назад

Исламское страхование: в Татарстане подготовят первый для России продукт

Не у нас

6 часов назад

Археологи уточнили дату древнейшего свайного поселения Европы в Албании
Татарстан обошелся без лесных пожаров, но 224 в...
Новости Татарстана
9 часов назад

Татарстан обошелся без лесных пожаров, но 224 возгорания случились рядом

Не у нас

6 часов назад

Инсульт ускоряет рак мозга: ученые нашли причину в астроцитах

Технологии

6 часов назад

Google тестирует режим Tasks в ПК-приложении Gemini

Не у нас

6 часов назад

В древнейшей пустыне нашли зубы предков капибар: Атакама была зеленой
Полезное
5 дней назад

В Татарстане представили предварительные итоги голосования на выборах 2026 года